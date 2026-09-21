CNN, MS NOW ir „Politico“ paduos Trumpo administraciją į teismą

Skubos tvarka pateiktą prašymą turėtų nagrinėti Kolumbijos apygardos federalinio teismo teisėjas, o teismo posėdžiai ir administracijos teisiniai argumentai gali būti išklausyti jau šią savaitę.
„Šį rytą informavome federalinę valdžią, kad šiandien pateikiame ieškinį siekdami apginti savo Pirmąja pataisa garantuojamas teises ir principą, kad ne vyriausybė sprendžia, ką spauda skelbia ar publikuoja“, – pirmadienį bendrame pareiškime nurodė trys žiniasklaidos priemonės.
„Baltieji rūmai be išankstinio įspėjimo ar nustatytos procedūros panaikino mūsų žurnalistų akreditacijas, nes jiems nepatiko mūsų skelbiama informacija. Jei tai nebus užginčyta, kyla grėsmė spaudos laisvei ir visuomenės teisei į nepriklausomą žurnalistiką be valdžios kišimosi“, – pareiškė žiniasklaidos priemonės.
Šis konfliktas, pasak CNN, yra vienas didžiausio atgarsio iki šiol sulaukusių D. Trumpo administracijos susidūrimų su žiniasklaida, o jo padariniai gali būti reikšmingi ne tik trims uždraustoms žiniasklaidos priemonėms.
Praėjusį penktadienį paskelbęs draudimą D. Trumpas pareiškė, kad sąrašą gali papildyti ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis.
Kai kurie Pirmosios pataisos ir teisės ekspertai draudimą jau viešai pavadino prieštaraujančiu Konstitucijai ir pasmerkė jį kaip staigų, diskriminacinį bei kenkiantį žiniasklaidos galimybėms nušviesti nacionalinės svarbos klausimus.
Manoma, kad žiniasklaidos priemonių ieškinyje daug dėmesio bus skiriama neaiškiam D. Trumpo penktadienį pateiktam sprendimo atimti prieigą pagrindimui – JAV prezidentas tuomet pareiškė nemėgstantis „neigiamų straipsnių“.
Dabartinio ginčo esmė – su Pirmąja pataisa susijusi teisinė sąvoka, vadinama diskriminacija dėl požiūrio, nes D. Trumpas aiškiai įvardijo priežastis, kodėl nori uždrausti tam tikras žiniasklaidos priemones dėl jų skelbiamos informacijos.
JAV teismai ne vienoje byloje yra uždraudę diskriminaciją dėl požiūrio ir apgynę žurnalistų teises, paaiškina CNN.
CNN kreipėsi į Baltuosius rūmus prašydama pakomentuoti ieškinį.
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