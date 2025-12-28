 CNN: susitikime „Mar-a-Lago“ Trumpas ėmėsi šeimininko vaidmens

CNN: susitikime „Mar-a-Lago“ Trumpas ėmėsi šeimininko vaidmens

2025-12-28 21:56
Marius Jakštas (ELTA)

Kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas susėdo pietauti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, buvo akivaizdu, kad jis ėmėsi šeimininko vaidmens, todėl tikėtina, kad susitikimo atmosfera bus neformali, rašo CNN. 

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

D. Trumpas susirinkusių žurnalistų klausė, ar jie norėtų pietauti, ir sakė uždaręs pagrindinį „Mar-a-Lago“ pastatą susitikimui.

Pasak CNN, tai gali reikšti, kad šiandienos derybų atmosfera bus neformalesnė, atsižvelgiant ir į tai, kad jos vyksta ne Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete, o D. Trumpo klubo ištaigingame valgomajame.

Prie pietų stalo D. Trumpo pusėje susėdo įvairūs administracijos pareigūnai ir sąjungininkai.

CNN teigimu, susitikime dalyvavo D. Trumpo diplomatinis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas, Jungtinio štabo viršininkas Danas Caine'as, Baltųjų rūmų patarėjas politikos klausimais Stephenas Milleris, Baltųjų rūmų personalo vadovė Susie Wiles, D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris ir Federalinės pirkimų tarnybos komisaras Joshas Gruenbaumas, kuris praėjusią savaitę dalyvavo derybose su Rusija.

Prieš pat susitikimo pradžią žurnalistai buvo paprašyti išeiti iš salės.

Per savo pirmąją kadenciją D. Trumpas rezidencijoje „Mar-a-Lago“ priėmė daugybę pasaulio lyderių, įskaitant Kinijos lyderį Xi Jinpingą ir Japonijos ministrą pirmininką Shinzo Abę.

Šiuose susitikimuose buvo neformalių užsiėmimų, įskaitant vakarienes ir golfą. Tačiau CNN atkreipia dėmesį, kad D. Trumpo ir V. Zelenskio santykiai išlieka įtempti, nors JAV prezidentas atvykusiam Ukrainos lyderiui negailėjo pagyrų.

Šiame straipsnyje:
Rusija
JAV
kremlius
pokalbis
Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis
susitikimas
derybos
taikos susitarimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų