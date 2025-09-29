Costa siekia apeiti Orbano veto dėl Ukrainos ES narystės

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa ėmėsi lyderystės, kad paspartintų Ukrainos tapimo ES nare procesą nepaisant prieštaraujančios Vengrijos.
Kaip „Politiko“ su anonimiškumo sąlyga sakė penki diplomatai ir pareigūnai, A. Costa siekia ES šalių paramos naujų narių priėmimo procesui supaprastinti ir taip išeiti iš aklavietės, kurioje įstrigo Ukrainos ir Moldovos narystės klausimas.
Teigiama, kad šiuo diplomatiniu ėjimu siekiama „apžaisti“ Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną, pasinaudojusį savo šalies veto teise ir sustabdžiusį Ukrainos ES narystės procesą. Pagal šiuo metu galiojančias taisykles, kiekvienam stojimo proceso etapui turi pritarti visos 27 ES valstybės narės.
Moldova, kuri taip pat yra oficiali kandidatė į ES nares, stojimo procese yra suporuota su Kyjivu ir negali judėti į priekį tol, kol tęsiasi susidariusi aklavietė.
A. Costa siūlo, kad vadinamieji derybų skyriai – pagrindiniai teisiniai stojimo į ES žingsniai – galėtų būti atverti ES šalių kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiu sutarimu. Derybų skyriui užbaigti vis dar reikėtų visų ES šalių sostinių pritarimo, bet nuleista derybų pradžios kartelė leistų Ukrainai ir Moldovai pradėti reformas, būtinas siekiant parodyti pažangą tam tikrose politikos srityse ES standartams atitikti. Pasak su planu susipažinusio asmens, Kišiniovas ir Kyjivas galėtų pasistūmėti pirmyn su narystės paraiškomis net ir jei viena ar dvi šalys tam prieštarautų.
Pasak diplomatų, savo pasiūlymą A. Kosta tiesiogiai pristatė ES lyderiams neseniai lankydamasis beveik visose bloko sostinėse, taip pat per praėjusios savaitės dvišalius susitikimus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke metu.
Naujausi komentarai