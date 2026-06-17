Danija Latvijoje dislokuos batalioną

Šią žinią paskelbė Danijos gynybos ministras Jeppe Bruusas, praneša agentūra „Reuters“, kuria remiasi „Ukrinform“.
„Danijos kariuomenė rudenį NATO narės Latvijos teritorijoje dislokuos 850 karių batalioną, pakeisiantį regione dislokuotą Švedijos kontingentą“, – sakė J. Bruusas.
„Svarbu, kad prisidėtume prie Rusijos atgrasymo. Visi mato, kaip klostosi situacija; akivaizdu, kad tai rimtas klausimas“, – po uždaro informacinio susitikimo su Danijos įstatymų leidėjais žurnalistams teigė J. Bruusas.
„Reuters“ pažymi, kad šis žingsnis atspindi stiprėjantį Europos šalių ryžtą prisiimti didesnę atsakomybę už savo pačių saugumą. Jis žengiamas skambant JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikai – Baltųjų rūmų šeimininkas neseniai apkaltino Europos NATO nares, kad jos nesuteikė tinkamos paramos konflikte su Iranu, ir paskelbė apie planus išvesti karius iš Vokietijos.
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