Danija nori kitąmet siųsti prieglobsčio negavusius asmenis į „grąžinimo centrus“

„Danijos pusė tikisi, kad kitų metų pabaigoje būsime pasirengę išsiųsti pirmuosius užsieniečius į šalį partnerę“, – pareiškime teigė Danijos migracijos ministras Mortenas Bodskovas (Mortenas Bioskovas).
Penktadienį Kopenhagoje jis susitiko su Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Graikijos ministrais, atsakingais už migraciją, kad aptartų deportacijos centrų kūrimą už ES ribų.
„Tai svarbus žingsnis siekiant veiksmingesnės prieglobsčio ir migracijos sistemos“, – sakė M. Bodskovas.
„Nesutinkame, kad Danijoje neteisėtai apsistoję užsieniečiai būtų apdovanojami dėl to, kad mums kyla sunkumų juos grąžinant“, – kalbėjo jis.
Birželį Europos Parlamentas (EP) pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnius sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti „grąžinimo centrus“.
Žmogaus teisių grupės šią idėją griežtai sukritikavo.
Šalis partnerė ar šalys nėra atskleidžiamos, tačiau kaip galimos pretendentės įvardijamos Uganda ir Ruanda.
Jungtinė Karalystė (JK) atsisakė plano deportuoti neteisėtus migrantus į Ruandą, o Italijos valdomi migrantų dokumentų tvarkymo centrai Albanijoje susidūrė su teisiniais iššūkiais ir lėtu procesu.
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