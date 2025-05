Daugiausia Pulitzerio premijų – už reportažus apie Gazą ir pasikėsinimą į Trumpą

Pulitzerio premija laikoma vienu iš prestižiškiausių apdovanojimų JAV žurnalistikoje. Ji taip skiriama už pasiekimus literatūros, dramos ir muzikos srityje.

Šiemet apdovanojimų metu daugiausiai dėmesio skirta įvykiams, susijusiems su 2024-ųjų JAV prezidento rinkimų kampanija.

Apdovanojimas buvo skirtas reportažui apie liepos 13-ąją įvykusį pasikėsinimą į D. Trumpą, kurio metu jis buvo sužeistas į ausį, taip pat apie moterų teisės į abortą praradimą JAV.

Laikraščio „The Washington Post“ komanda laimėjo apdovanojimą už itin greitą ir informatyvų reportažą apie pasikėsinimą į D. Trumpo gyvybę mitingo Pensilvanijoje metu.

Ne pelno siekianti tiriamosios žurnalistikos organizacija „ProPublica“ buvo apdovanota už reportažą apie moterų prieigos prie abortų ir reprodukcinės sveikatos priežiūros blogėjimą JAV.

„ProPublica“ reportaže atskleisti atvejai, kai besilaukusios moterys, susidūrusios su rimtomis komplikacijomis, mirė negavusios tinkamos pagalbos dėl itin griežtų abortų įstatymų kai kuriose valstijose.

Naujienų agentūra „Reuters“ buvo pripažinta už reportažą apie nepakankamą fentanilio reguliavimą Jungtinėse Valstijose ir už jų ribų.

Nuotraukos iš pasikėsinimo į D. Trumpą greitai paplito visame pasaulyje, o leidinio „The New York Times“ fotografas laimėjo apdovanojimą už nuotrauką, kurioje matyti kulka, skriejanti link respublikono galvos.

„Tegul tai atneša viltį“

Pulitzerio premija už geriausią tarptautinį reportažą buvo skirta „The New York Times“ žurnalistui Declanui Walshui. Jis rengė reportažus apie kruviną konfliktą Sudane, neteisėtą prekybą auksu ir regionines derybas, glūdinčias vietinių susirėmimų epicentre.

Pulitzerio premijas skiria prestižinis Kolumbijos universitetas, kuris neseniai atsidūrė visuomenės dėmesio centre dėl universiteto teritorijoje vykusių palestiniečių Gazos Ruože remiančių protestuotojų demonstracijų.

Kolumbijos universitetas šiuo metu yra įtrauktas į kontroversiją, nes per protestus buvo sulaikyti studentai iš užsienio, kuriems dabar gresia deportacija iš šalies.

Palestiniečių poetas iš Gazos Ruožo Mosabas Abu Tohas pelnė apdovanojimą už savo esė, paskelbtą žurnale „The New Yorker“.

Komitetas pagyrė šioje esė apie įvykius Gazos Ruože atskleistą fizinį ir emocinį skausmą, taip pat giluminį reportažą ir intymius memuarus, perteikiančius padėtį šioje karo nuniokotoje teritorijoje.

Socialiniuose tinkluose skelbdamas apie apdovanojimą, M. Abu Tohas citavo palestiniečių rašytojo Refaato Alareero eilėraštį: „Tegul tai atneša viltį. Tegul tai tampa pasaka.“

Literatūros apdovanojimai

Rašytojas Percivalis Everettas laimėjo grožinės literatūros apdovanojimą už romaną „James“, kuriame naujai interpretuojami Hakelberio Fino nuotykiai ir iliustruojamas rasinės viršenybės absurdas.

Šis romanas – populiariausias 2024-ųjų JAV šio žanro literatūros kūrinys – paspartino 68-erių P. Everetto pripažinimą.

Dramos kategorijoje apdovanojimas atiteko dramaturgui Brandenui Jacobsui-Jenkinsui už jo pjesę „Purpose“, pasakojančią apie sėkmingą juodaodžių šeimą, kuri sunaikina save iš vidaus.

Biografijų kategorijoje Pulitzerio premiją pelnė du autoriai – Jasonas Robertsas už „Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life“ ir Benjaminas Nathansas už „To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement“.

Dvi knygos, nagrinėjančios pagrindines rasines problemas JAV istorijoje ir kultūroje, laimėjo istorijos kategorijoje. Apdovanojimas atiteko afroamerikiečių istorikei Eddai L. Fields-Black už knygą „Combee: Harriet Tubman, The Combahee River Raid, and Black Freedom During the Civil War“ ir rašytojai Kathleen DuVal už knygą „Native Nations: A Millennium in North America“.

Marie Howe knyga „New and Selected Poems“ laimėjo poezijos kategorijoje, o kompozitorė Susie Ibarra už aštuonių dalių ansamblį „Sky Islands“, įkvėptą Filipinų Luzono salos atogrąžų miškų, buvo apdovanota Pulitzerio premija už muziką.

Premija už autobiografiją atiteko Tessai Hulls (Tesai Hals) už jos pirmąją knygą „Feeding Ghosts: A Graphic Memoir“.

Pulitzerio premijų laureatai buvo paskelbti tuo metu, kai Nacionalinis menų fondas, kuris teikė paramą tūkstančiams rašytojų ir literatūrinių organizacijų yra priverstas mažinti finansavimą ir darbuotojų skaičių.