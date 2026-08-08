Dėl Etnos ugnikalnio pelenų Italijos Katanijos oro uostas nepriima atskristi turinčių lėktuvų

„Dėl Etnos vulkaninio aktyvumo ir su tuo susijusio vulkaninių pelenų išmetimo į atmosferą oro erdvė, atitinkanti debesies zoną (C1 sektorius), buvo uždaryta“, – teigiama Katanijos oro uosto pranešime.
„Visi atvykstamieji skrydžiai į Katanijos oro uostą sustabdyti iki 12 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku. Šiuo metu oro uoste esančių orlaivių išvykimas vyksta įprastai“, – nurodė oro uostas.
Iš ugnikalnio virstantys dūmų kamuoliai buvo matomi transliacijoje Nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto, stebinčio Etną, interneto svetainėje.
3 324 metrų aukščio Etna yra aukščiausias aktyvus ugnikalnis Europoje. Jis dažnai išsiveržia pastaruosius 500 tūkst. metų.
2024 metais per Katanijos tarptautinį oro uostą, aptarnaujantį rytinę Sicilijos dalį, kuri yra viena populiariausių turistų lankomų vietų Italijoje, keliavo apie 12 mln. keleivių.
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