Dėl karių gretų Europoje mažinimo – NATO pareiškimas

„Net ir po šio koregavimo JAV pajėgų pozicija Europoje išlieka didesnė nei per daugelį metų, o žemyne yra daug daugiau JAV karių nei iki 2022-ųjų“, – sakė vienas NATO pareigūnas. Jis pridūrė, kad Vašingtono įsipareigojimas Aljansui išlieka aiškus.
„NATO turi parengusi stiprius gynybos planus ir stengiamės užtikrinti, kad išlaikytume tinkamas pajėgas ir pajėgumus potencialiai agresijai atgrasyti ir mūsų kolektyvinei gynybai užtikrinti“, – teigė pareigūnas.
Rumunijos gynybos ministerija anksčiau trečiadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos informavo ją ir jos sąjungininkes, jog ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas.
„Sprendime taip pat atsižvelgta į tai, kad NATO sustiprino savo buvimą ir veiklą rytiniame flange, o tai leidžia Jungtinėms Valstijoms pakoreguoti savo karinę poziciją regione“, – teigė ji.
Rumunijos gynybos ministras Ionutas Mosteanu (Jonutas Mosteanu) žurnalistams sakė, kad šis JAV sprendimas netraktuojamas kaip karių išvedimas.
Rumunų gynybos ministerija sakė, kad sprendimas nebuvo netikėtas, atsižvelgiant į pasikeitusius Vašingtono prioritetus, tačiau Rumunijoje ir toliau bus dislokuota maždaug 1 tūkst. JAV karių.
Tikėtasi, kad JAV, peržiūrėjusios savo karių dislokavimą visame pasaulyje, paskelbs apie kontingentų Europoje mažinimą, bet oficialiai apie tokius žingsnius dar nepaskelbta.
JAV karių išvedimo perspektyva labai neramina sąjungininkes, ypač turint galvoje nuogąstavimus, kad Rusija gali bandyti per ateinančius kelerius metus užpulti kokią nors NATO narę, jei nurims karas Ukrainoje.
