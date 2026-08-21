Dėl prasidedančio skrydžių vadovų streiko Norvegijoje gali sutrikti skrydžiai

Norvegijos skrydžių vadovų asociacija suplanavo 12 skrydžių vadovų streiką dviejuose pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno.
Tarpininkavimo pastangos siekiant išspręsti ginčą tęsėsi iki išnaktų, tačiau susitarimo pasiekti nepavyko.
Streikas, turintis prasidėti penktadienį 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku, po pietų ir vakare turėtų sukelti vėlavimų Osle bei Bergene, o tai turės įtakos ir likusiai šalies daliai, įspėjo oro transporto operatorė „Avinor“.
Vėlavimų taip pat tikimasi savaitgalį, o sekmadienio rytą Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti oro eismui.
Profesinės sąjungos teigimu, derybose buvo sprendžiami pertraukų laiko ir skrydžių vadovų darbą reglamentuojančios tvarkos klausimai.
„Nesuvokiama, kad Norvegijos skrydžių vadovų asociacija dabar pradeda streiką, kuris visiškai nepagrįstai nubaus keleivius ir sutrikdys oro eismą“, – teigė darbdavių organizacija „Spekter“.
„Spekter“ nurodė, kad pasiūlė vidutinį metinį atlyginimo padidinimą 62 tūkst. kronų (apie 5,7 tūkst. eurų), kurį profesinė sąjunga, kaip teigiama, atmetė.
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