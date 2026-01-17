Dėl protestų Minesotoje apriboti federalinių agentų įgaliojimai

Apygardos teisėja Katherine Menendez nurodė imigracijos agentams sušvelninti savo agresyvią taktiką ir uždraudė sulaikyti arba suimti taikius protestuotojus ir vairuotojus bei prieš demonstrantus naudoti pipirines dujas.
83 puslapių ilgio nutartyje buvo nustatytas 72 valandų laikotarpis, per kurį dabartinės Vidaus saugumo departamento operacijos šiauriniame Mineapolio mieste vykdytojai turi įgyvendinti šiuos reikalavimus. Toks žingsnis žengiamas po to, kai per savaitę įvyko du incidentai, kuomet federaliniai agentai paleido ugnį ir pražudė vieną žmogų, o dar vieną sužeidė.
Buvo pranešta apie dar vieną atskirą teisinę iniciatyvą, kuri gali paaštrinti Baltųjų rūmų ir išrinktų Minesotos pareigūnų konfliktą – stotis „CBS News“ paskelbė, kad Teisingumo departamentas atlieka tyrimą Minesotos gubernatoriaus Timo Walzo ir Mineapolio mero Jacobo Frey atžvilgiu dėl trukdymo federalinių pareigūnų darbui. Abu jie ragino rinktis į taikius protestus prieš imigracijos reidus jų valstijoje.
„Tai akivaizdus bandymas įbauginti mane už tai, kad stojau ginti Mineapolio, vietos teisėsaugos ir gyventojų nuo chaoso ir pavojaus, kurį ši administracija atnešė į mūsų miestą“, – penktadienį tinkle „X“ parašė J. Frey.
T. Walzas savo ruožtu nurodė, kad D. Trumpo administracija ėmėsi tyrimo kitų demokratų, kurie pasisakė prieš prezidento politiką, atžvilgiu, ir paminėjo 37-erių moterį, kurią sausio 7 d. Mineapolyje nušovė Imigracijos ir muitinės kontrolės (ICE) agentas.
„Vienintelis žmogus, kurio atžvilgiu nėra atliekamas tyrimas dėl Renee Good nušovimo, yra ją nušovęs federalinis agentas“, – „X“ paskyroje rašė T. Walzas.
Teisingumo departamentas neatsakė į prašymą pakomentuoti. Tačiau generalinė prokurorė Pam Bondi penktadienį platformoje „X“ parašė: „Primenu visiems Minesotos žmonėms: niekas nėra aukščiau įstatymo.“
Ginčui šią savaitę paaštrėjus, D. Trumpas pagrasino imtis drastiškos priemonės ir panaudoti Sukilimo įstatymą, kuris leistų jam dislokuoti kariuomenę protestams kontroliuoti.
„Jei man jo reikėtų, aš juo pasinaudočiau. Nemanau, kad šiuo metu yra kokia nors priežastis juo pasinaudoti“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams tvirtino D. Trumpas, paklaustas apie tokį ėjimą.
Minios protestuotojų visame Mineapolyje susirėmė su imigracijos pareigūnais, priešindamiesi tam, kad šie persekioja dokumentų neturinčius migrantus. Kai kurie pareigūnai į tai atsakė smurtu. Po R. Good nužudymo demonstracijos smarkiai sustiprėjo.
Naujausi komentarai