Dėl pūgos – chaosas ir Švedijoje

Švedijos naujienų agentūra TT pranešė, kad Sandvikeno mieste žuvo vyras, ant jo užkritus medžio šakai. Kai kuriose šalies vietose ryte buvo užfiksuotas beveik uraganinis vėjo stiprumas.
Pasak TT, apie 40 tūkst. namų ūkių Švedijoje liko be elektros, taip pat buvo atšaukta daugybė traukinių reisų.
Teigiama, kad šalti orai sukėlė ir didelio masto transporto sutrikimus bei keltų reisų atšaukimus.
Audra apėmė visą regioną ir pasiekė Suomiją, kur stiprūs vėjai sutrikdė susisiekimą oru ir buvo nutrauktas elektros tiekimas. Apie elektros tiekimo sutrikimus taip pat pranešta Norvegijoje.
