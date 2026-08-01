Dėl techninių kliūčių uždaryta Latvijos ir Baltarusijos siena

Jis paragino norinčiuosius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos viešųjų ryšių specialistė Kristinė Petersonė patvirtino naujienų agentūrai LETA, kad šiuo metu Paterniekų pasienio kontrolės punkte prie Baltarusijos ir Latvijos sienos kyla techninių problemų.
Dėl šių problemų, susijusių su informacinių sistemų veikimo sutrikimais, šiuo metu neįmanoma vykdyti pasienio kontrolės.
K. Petersonė taip pat pažymėjo, kad problemos priežastys ir pašalinimo laikas nežinomi, tačiau Valstybės sienos apsaugos tarnyba pateiks atnaujintą informaciją apie galimybes kirsti sieną.
Ketvirtadienį J. Dombrava ragino Latvijos gyventojus atsisakyti bet kokių planų keliauti į Baltarusiją ar grįžti iš jos.
„Baltarusijos vykdomo hibridinio migracijos karo sąlygomis saugus keliavimas tarp šalių gali tapti sudėtingas“, – pažymėjo ministras.
Jis taip pat užsiminė, kad Estija „yra Latvijos draugė“, ir pranešė, kad po praėjusią savaitę įvykusio susitikimo su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro (Igoriu Taru) gavo patvirtinimą, jog Estija siunčia papildomus pasienio apsaugos pareigūnus Latvijos išorės sienai sustiprinti.
Anksčiau skelbta, kad vyriausybė pratęsė sustiprinto stebėjimo režimą palei Latvijos sieną su Baltarusija iki metų pabaigos. Sustiprintas sienos apsaugos režimas galioja Ludzoje ir Ludzos savivaldybės seniūnijose, Kraslavoje ir Kraslavos savivaldybės seniūnijose, Aukštdaugavos savivaldybėje, Daugpilyje ir Rėzeknės savivaldybės Kaunatoje.
2025 metais 12 046 asmenims buvo užkirstas kelias neteisėtai kirsti Baltarusijos ir Latvijos sieną, o 31 asmuo buvo įleistas dėl humanitarinių priežasčių. 2024 metais pasienio apsaugos pareigūnai neleido į Latviją atvykti 5 388 migrantams, o 26 asmenims leido kirsti sieną dėl humanitarinių priežasčių.
Latvijos pareigūnai Baltarusijos autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos režimo bandymus stumti migrantus per Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sienas laiko hibridinio karo metodais, nukreiptais prieš šias šalis.
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