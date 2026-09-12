Dešimtys tūkstančių Vokietijoje protestuoja prieš kraštutinius dešiniuosius

Partija „Alternatyva Vokietijai“ surinko daugiausia balsų rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje ir dabar siekia suformuoti pirmąją kraštutinės dešinės žemės vyriausybę Vokietijoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Organizatorių teigimu, apie 150 tūkst. demonstrantų išėjo į gatves maždaug 20 miestų visoje šalyje, įskaitant Berlyną, Hamburgą ir Miuncheną. Protestus surengė organizacija „Pruef“, pasisakanti už AfD uždraudimą.
Demonstrantai mojavo plakatais su šūkiais „Uždrauskite AfD dabar“ ir „Demokratijai nereikia alternatyvų“.
„Įvairių pilietinės visuomenės sluoksnių atstovai išeina į gatves, siekdami užkirsti kelią konstitucijos priešams – Saksonijos-Anhalto žemės AfD – patekti į valdžią“, – sakė judėjimo „Campact“, taip pat dalyvavusio demonstracijose, vadovas Christophas Bautzas.
AfD populiarumo augimas išgąsdino daugelį manančiųjų, kad Vokietija turi ypatingą pareigą atpirkti savo nacių praeitį, todėl vis garsiau skamba raginimai pagrindinėms partijoms siekti uždrausti šią partiją.
Tačiau kliūtys Vokietijoje oficialiai uždrausti partiją yra didelės, o centro dešinės partijos CDU kancleris Friedrichas Merzas išlieka skeptiškas dėl tokio požiūrio.
Berlyne keliose demonstracijose dalyvavo keletas tūkstančių protestuotojų, pranešė policija.
Sostinėje AfD surengė kontrdemonstraciją, kurioje dalyvavo Kristin Brinker, partijos pagrindinė kandidatė kitą savaitgalį vyksiančiuose Berlyno regioniniuose rinkimuose.
„Campact“ teigimu, Hamburge susirinko apie 25 tūkst. demonstrantų, o Miunchene – 12 tūkst.
Imigracijai priešiška, Rusijai palanki partija praėjusį sekmadienį vykusiuose Saksonijos-Anhalto rinkimuose surinko beveik 44 proc. balsų, o CDU – 17 proc.
AfD trūko trijų vietų iki absoliučios daugumos, todėl ji pradėjo derybas su kitomis frakcijomis ir parlamento nariais, siekdama suformuoti žemės vyriausybę.
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