Devyniuose Ukrainos regionuose įvesti avariniai elektros išjungimai

Remiantis atnaujinta ministerijos informacija, dėl sudėtingos padėties elektros energijos sistemoje, kuri susidarė dėl pastarųjų Rusijos atakų, minėtuose regionuose buvo įvesti avariniai išjungimai. Zaporižios srityje avariniai išjungimai šiuo metu paveikia tik pramonės vartotojus, o Černihivo srityje vietos paskirstymo sistemos operatorius įvedė tris planinių valandinių išjungimų etapus.
Pažymima, kad stengiamasi pašalinti Rusijos smūgių į energetikos objektus padarinius visuose paveiktuose regionuose.
Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, spalio 14 d. rytą elektros suvartojimas visoje Ukrainoje išliko tokiame pat lygyje, kaip ir ankstesnę dieną, o Černihivo srityje buvo įvesti trys planinių valandinių išjungimų etapai.