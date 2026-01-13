Didžiausia Baltijos šalyse infliacija pernai – Estijoje, mažiausia – Latvijoje

Per praėjusius metus (12-os mėnesių infliacija) vartojimas sparčiausiai brango taip pat Estijoje, o lėčiausiai – Lietuvoje.
Paskutinį praėjusių metų mėnesį, palyginti su 2024-ųjų gruodžiu, Lietuvos vartotojų kainų indeksas pakilo 3,4 proc., Latvijos – 3,5 proc., Estijos – 4,1 procento.
Vartojimas visose trijose valstybėse vien tik paskutinį 2025-ųjų mėnesį pigo. Gruodį Lietuvoje ir Latvijoje užfiksuota 0,1 proc., o Estijoje – 0,6 proc. mėnesio defliacija.
Vidutinė metų infliacija (vidutinis vartojimo kainų lygis 2025-aisiais, palyginti su 2024 metais) Lietuvoje sudarė 3,8 proc., Latvijoje – 3,7 proc., Estijoje – 4,8 procento.
