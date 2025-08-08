 Diplomatai: kelios valstybės prašo surengti JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio plano dėl Gazos

Diplomatai: kelios valstybės prašo surengti JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio plano dėl Gazos

2025-08-08 20:50
BNS inf.

Kelios šalys paprašė sušaukti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio planų perimti Gazos miesto kontrolę, naujienų agentūrai AFP penktadienį pranešė du diplomatiniai šaltiniai.

Diplomatai: kelios valstybės prašo surengti JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio plano dėl Gazos
Diplomatai: kelios valstybės prašo surengti JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio plano dėl Gazos / AFP nuotr.

„Mums čia kalbant, kelios šalys mūsų vardu ir savo vardu prašys surengti Saugumo Tarybos posėdį“, – anksčiau žurnalistams sakė palestiniečių pasiuntinys Jungtinėse Tautose Riyadas Mansouras (Rijadas Mansuras).

Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.

Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.

Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.

Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Europos Sąjunga (ES), Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.

„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje, „paaukojimą“.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
Gaza
JT Saugumo Taryba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų