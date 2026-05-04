Donaldas Trumpas: derybos su Iranu „labai pozityvios“, JAV lydės laivus per Hormuzo sąsiaurį

Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis) valstybinei televizijai sakė, kad Teheranas pateikė 14 punktų planą, „skirtą karui užbaigti“, o Vašingtonas į jį atsakė žinute tarpininkui Pakistanui.
„Puikiai žinau, kad mano Atstovai veda labai pozityvias diskusijas su Irano Šalimi ir kad šios diskusijos gali atnešti ką nors labai pozityvaus visiems“, – savo platformoje „Truth Social“ teigė D. Trumpas.
Vasario 28 dieną JAV ir Izraelis surengė atakas prieš Iraną, per kurias žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis. Teheranas į tai atsakė smūgiais JAV karinėms bazėms ir Izraelio taikiniams regione.
Balandžio 8 dieną įsigaliojo paliaubos ir nuo to laiko Islamabade įvyko vienas tiesioginių taikos derybų etapas, tačiau šalys atsidūrė aklavietėje.
Nuo karo pradžios Iranas išlaiko Hormuzo sąsiaurio kontrolę, taip atkirsdamas pagrindinius naftos, dujų ir trąšų srautus pasaulio ekonomikai, o JAV įvedė atsakomąją Irano uostų blokadą.
D. Trumpas sakė, kad „šalys iš viso pasaulio“ paprašė amerikiečių pagalbos naviguojant per Hormuzo sąsiaurį ir išplaukiant iš Persijos įlankos.
„Irano, Artimųjų Rytų ir Jungtinių Valstijų labui pranešėme šioms Šalims, jog saugiai išlydėsime jų Laivus iš šių ribojamų Vandens kelių, kad jos galėtų laisvai ir sėkmingai tęsti savo veiklą“, – sakė D. Trumpas.
„Šis procesas, projektas „Laisvė“, prasidės pirmadienio rytą Artimųjų Rytų laiku“, – teigė jis.
D. Trumpas tai pavadino humanitariniu gestu ir teigė, jog daugelyje įstrigusių laivų „senka maisto atsargos ir viskas, kas būtina, kad gausios įgulos galėtų likti laive sveikomis ir sanitarinėmis sąlygomis“.
D. Trumpas pateikė nedaug informacijos apie tai, kaip ši misija vyks. Tačiau operacija, skirta išlydėti laivus iš siauro sąsiaurio, gali priartinti JAV karius prie Irano pajėgų pavojingu atstumu.
Socialiniame tinkle „X“ JAV centrinė vadavietė (CENTCOM) pranešė, kad nuo pirmadienio jos pajėgos pradės remti projektą „Laisvė“ valdomosiomis raketomis apginkluotais eskadriniais minininkais, daugiau nei 100 orlaivių ir 15 tūkst. karių.
„Mūsų parama šiai gynybinei misijai yra būtina regiono saugumui ir pasaulio ekonomikai, kol mes taip pat išlaikome jūrų blokadą“, – įraše teigė CENTCOM vadas admirolas Bradas Cooperis (Bradas Kuperis).
Jūrų žvalgybos bendrovės „AXSMarine“ duomenimis, balandžio 29 dieną Persijos įlankoje buvo daugiau nei 900 komercinių laivų. Konflikto pradžioje jų buvo daugiau nei 1,1 tūkstančio.
