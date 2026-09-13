 Donaldas Trumpas DI kritikus vadina negatyviomis jėgomis

Donaldas Trumpas DI kritikus vadina negatyviomis jėgomis

2026-09-13 17:37
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį užsipuolė dirbtinio intelekto (DI) kritikus, įspėjusius įmones sulėtinti šios galingos technologijos vystymą, ir išvadino juos „negatyviomis jėgomis“.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP nuotr.

„Manau, kad turite daug negatyvių jėgų, keliančių klausimus, kurių neturėtų kelti, ir kalbančių apie dalykus, kurie neįvyks“, – žurnalistams per vizitą Airijoje sakė D. Trumpas.

Šie jo komentarai nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai DI tyrėjas Jacobas Coxonas (Džeikobas Koksonas) nusprendė pasitraukti iš šios industrijos, apkaltinęs savo buvusius darbdavius „OpenAI“ ir „Anthropic“ „lošimu iš mūsų gyvybių“ lenktynėse kuriant DI modelius, galinčius savarankiškai tobulėti.

„Žmonės, kuriantys DI, nuoširdžiai tiki, kad iki šio dešimtmečio pabaigos jis gali mus visus pražudyti“, – socialiniame tinkle „X“ rašė J. Coxonas.

Tai paskatino „Anthropic“ vadovą Dario Amodei (Darijų Amodėjų) šeštadienį paraginti įmones sulėtinti spartų DI vystymą, augant susirūpinimui dėl „superintelektualių“ kompiuterinių sistemų keliamos rizikos.

„OpenAI“ vadovas Samas Altmanas (Semas Oltmanas) ir „xAI“ savininkas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) suskubo pritarti D. Amodei vertinimui, stiprėjant spaudimui gerinti priežiūrą.

S. Altmanas šeštadienį paskelbtame interviu taip pat teigė, kad jo įmonė šiais metais netaps akcine bendrove, kaip priežastį paminėdamas susirūpinimą saugumu.

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Donaldas Trumpas
dirbtinis intelektas
DI

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