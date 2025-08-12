Donaldas Trumpas giria „Intel“ vadovą, nors prieš kelias dienas ragino jį atsistatydinti

„Intel“ akcijų kainos praėjusią savaitę krito po JAV prezidento kritikos jos vadovui Lip-Bu Tanui, tačiau antradienį prieš prekybos sesijos atidarymą vėl šoktelėjo aukštyn.
D. Trumpo išpuolio išvakarėse senatorius Tomas Cottonas (Tomas Kotonas), kaip pranešama, kreipėsi į „Intel“, kvestionuodamas Lip-Bu Tano ir Kinijos įmonių ryšius. Kai kurios iš šių įmonių, kaip pranešama, yra susijusios su Kinijos komunistų partija ir Liaudies išlaisvinimo armija.
T. Cottonas paklausė „Intel“, ar Lip-Bu Tanas pardavė savo akcijas šiose įmonėse, siekdamas išvengti bet kokio galimo interesų konflikto.
„Intel“ generalinis direktorius yra labai ĮSIVĖLĘS Į KONFLIKTUS ir privalo nedelsdamas atsistatydinti. Nėra kito šios problemos sprendimo“, – savo platformoje „Truth Social“ ketvirtadienį paskelbė D. Trumpas.
Tačiau po to, kai pirmadienį Baltuosiuose rūmuose susitiko su Lip-Bu Tanu, D. Trumpas nedvejodamas atšaukė savo reikalavimą jam atsistatyti.
„Susitikau su ponu Lip-Bu Tanu iš „Intel“, prekybos sekretoriumi Howardu Lutnicku (Hovardu Latniku) ir iždo sekretoriumi Scottu Bessentu (Skotu Besentu)", – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
„Tai buvo labai įdomus susitikimas. Jo sėkmė ir iškilimas yra nuostabi istorija. Ponas Lip-Bu Tanas ir mano kabineto nariai kitą savaitę susitiks ir pateiks man pasiūlymų. Dėkoju už dėmesį šiam klausimui!“ – sakė jis.
Lip-Bu Tanas prie „Intel“ vairo stojo kovo mėnesį. Lieka neaišku, ar jis atsisakė savo akcijų lustų bendrovėse.
Lip-Bu Tanas laiške darbuotojams teigė, kad apie jo ankstesnes pareigas įmonėse „Walden International“ ir „Cadence Design Systems“ sklando klaidinga informacija, ir teigė, kad jis „visada veikė laikydamasis aukščiausių teisinių ir etinių standartų“.
Ekonominė ir politinė JAV ir Kinijos konkurencija vis labiau sutelkta į kompiuterinius lustus, dirbtinį intelektą (DI) ir kitas skaitmenines technologijas, kurios, kaip tikimasi, turės įtakos ateities ekonomikoms ir kariniams konfliktams.
