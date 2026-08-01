Donaldas Trumpas grasina suduoti Iranui „labai stiprų“ smūgį

Po daugiau nei penkių mėnesių karo, kuris prasidėjo vasario 28 dieną, kai JAV ir Izraelis sudavė smūgius Iranui, konflikto pabaigos nematyti, o atsakomieji išpuoliai vėl atsinaujino.
„Mes jiems suduosime labai stiprų smūgį ir, žinote, tam tikru momentu jie pasakys: „Mes tiesiog nebegalime to tverti“, – penktadienį kalbėjo D. Trumpas, pirmininkaudamas kabineto posėdžiui prezidento rezidencijoje Kemp Deivide, Merilando valstijoje.
Laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis neįvardytais JAV pareigūnais, vėliau pranešė, kad D. Trumpas įsakė surengti naują ataką, kuria siekiama įtikinti Teheraną pasiduoti ir kuri gali prasidėti jau šį savaitgalį.
Tuo tarpu „CBS News“ pranešė, kad JAV ir Izraelis planuoja bendrus smūgius su energetika susijusiems objektams, kurie gali būti rengiami visą savaitgalį. Tikėtina, kad tokie taikiniai bus naftos perdirbimo gamyklos ir jėgainės.
D. Trumpas per visą karą ne kartą grasino smogti gyvybiškai svarbiai Irano infrastruktūrai, o praėjusią savaitę pažadėjo sugriauti po tiltą ar jėgainę kiekvieną kartą, kai bus užpulti laivai gyvybiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje.
Prezidentas dar nebuvo davęs žalios šviesos šiai kampanijai, tačiau Izraelis ir JAV koordinavo veiksmus, pranešė CBS, remdamasi keliais neįvardytais šaltiniais.
Šis pranešimas pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) lankėsi Vašingtone ir susitiko su D. Trumpu bei JAV gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu (Pitu Hegsetu).
Kai kurie Baltųjų rūmų patarėjai kabineto posėdyje išreiškė griežtą nepritarimą šiam planui, teigiama CBS pranešime.
Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas šiame karo etape, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną.
Naujausi komentarai