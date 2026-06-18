Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas pasirašė susitarimą dėl karo užbaigimo

Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą.
D. Trumpas pasirašė susitarimo memorandumą per vakarienę žvakių šviesoje Versalio rūmuose po Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimo. Kaip matyti D. Trumpo padėjėjo paskelbtame vaizdo įraše, šį žingsnį palydėjo šeimininko – Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) – ir kitų svečių plojimai.
„Ką tik pasirašiau“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, išeidamas iš rūmų.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis), kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra IRNA, teigė, kad dokumentas „buvo galutinai suderintas prezidentų parašais“.
Susitarimui tarpininkavusio Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas (Šebazas Šarifas) socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad dokumentas „įsigalioja nedelsiant“.
Susitarimu siekiama užbaigti vasario 28 dienos JAV ir Izraelio pradėtą karą, kuris paskatino Iraną atsakyti raketų ir dronų salvėmis visame regione bei faktiškai užblokuoti Hormuzo sąsiaurį – svarbų pasaulio ekonomikos vandens kelią. JAV į tai atsakė blokuodamos laivybą į Irano uostus ir iš jų.
„Kaip pirmąjį žingsnį, Irano Islamo Respublika nedelsdama atidarys Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos Valstijos nedelsdamos panaikins jūrų blokadą“, – rašė Sh. Sharifas.
Pagal tekstą, Vašingtonas taip pat įsipareigoja nedelsdamas atšaukti naftos sankcijas, kurios žlugdo Irano ekonomiką.
Kai bus pasiektas galutinis susitarimas dėl Islamo Respublikos branduolinės programos, JAV taip pat palengvins 300 mlrd. dolerių (apie 280 mlrd. eurų) vertės atstatymo fondo, kurį remia regiono šalys, lėšų įsisavinimą, teigiama susitarime.
Anksčiau buvo planuota, kad susitarimą pasirašys Irano vyriausiasis derybininkas ir parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas (Mohamadas Bageras Galibafas) bei JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas). Iranas nurodė, kad tiesioginė ceremonija nebėra būtina.
Tačiau Sh. Sharifas teigė, kad penktadienį Šveicarijoje įvyks oficiali ceremonija ir prasidės techninės derybos.
„Didelė pergalė“
Iranas tvirtino, kad šis susitarimas rodo JAV „nesėkmę“.
„Žmonės tai pamatys ir įvertins“, – trečiadienį vėlai vakare per valstybinę televiziją sakė M. B. Ghalibafas, kai abi pusės paskelbė tekstą.
Pabrėždama bet kokio susitarimo pasaulinį poveikį, Kinija trečiadienį pareiškė, kad jos aukščiausio rango diplomatas įtikino Teheraną, jog visoms šalims būtina „nuoširdžiai įgyvendinti“ savo įsipareigojimus.
Tačiau D. Trumpo sprendimas nutraukti karą, per kurį žuvo 13 JAV karių ir buvo sunaudota didžiulė dalis JAV amunicijos atsargų, suerzino kai kuriuos jo paties sąjungininkus namuose.
Susitarimas yra tik laikinas susitarimas, skirtas suteikti laiko pradėti išsamias derybas dėl kur kas sudėtingesnio ilgalaikės kontrolės klausimo Irano branduolinės energetikos ambicijoms, kurias Vašingtonas ilgą laiką įtarė slepiant slaptą bombų kūrimo programą.
D. Trumpas trečiadienį anksčiau sakė, kad yra pasirengęs subombarduoti Iraną, jei šie pažeis susitarimą.
Tačiau JAV senatorius Billas Cassidy (Bilas Kesidis) iš paties D. Trumpo Respublikonų partijos buvo griežtas.
„Irano branduolinės ambicijos nebuvo pažabotos, ir jie sužinojo, kad grasinimas Hormuzo sąsiauriui veikia“, – sakė jis.
„Sankcijos bus panaikintos, o bombardavimas sustabdytas. Tai didžiausia užsienio politikos klaida per pastaruosius dešimtmečius“, – tvirtino jis.
Teheraną remiančios Libano islamistų grupuotės „Hezbollah“ lyderis Naimas Qassemas (Naimas Kasemas) trečiadienį pavadino susitarimą „didele pergale“ Iranui.
Jis padėkojo Teheranui už reikalavimą, kad paliaubos apimtų Libaną, kuris buvo įtrauktas į konfliktą, kai „Hezbollah“ kovo 2 dieną paleido raketas į Izraelį, remdama Iraną.
Derybų pradžia
Dabar prasideda dviejų mėnesių derybų laikotarpis, kurio pirmuoju žingsniu taps ilgai lauktas Hormuzo sąsiaurio atidarymas.
Pagal JAV pareigūnų paskelbtas susitarimo sąlygas, Iranas sumažins sodrinto urano atsargas, galbūt „vietoje atliekant praskiedimą prižiūrint TATENA“ – JT branduolinės energetikos priežiūros institucijai.
Tai leistų Iranui gauti platesnę ekonominę pagalbą.
Tačiau JAV pareigūnas teigė, kad Vašingtonui nereikės prisidėti finansiškai.
Naftos kainos pastarosiomis dienomis krito, augant optimizmui dėl ilgalaikio Artimųjų Rytų taikos susitarimo, tačiau trečiadienį tendencija pasikeitė.
Kainos trumpam šoktelėjo penkiais procentais, kai pasklido neaiškumas dėl pasirašymo, tačiau vėliau tą pačią dieną stabilizavosi.
Libano frontas
Nors po susitarimo paskelbimo smurtas Libane sumažėjo, Izraelio smūgiai pietuose nuo to laiko nusinešė mažiausiai penkių žmonių gyvybes, pranešė valstybinė žiniasklaida, kuri taip pat informavo apie trečiadienį surengtus Izraelio reidus pietų Libane.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad trečiadienį buvo sužeisti penki kariai, vienas iš jų sunkiai, „dėl sprogstamojo drono smūgio pietų Libane“ – tai pirmas toks pranešimas po JAV ir Irano susitarimo.
Izraelio kariuomenė taip pat teigė, kad jos oro pajėgos perėmė „kelias raketas“, paleistas į pietų Libane veikiančius karius, tačiau apie aukas nepranešė.
Naujausi komentarai