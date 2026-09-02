Donaldas Trumpas iškėlė idėją Hormuzo sąsiaurį pervadinti „Trumpo sąsiauriu“

„Dabar, kai jis (sąsiauris) yra kontroliuojamas JAV, ar turėtume pakeisti Hormuzo sąsiaurio pavadinimą į TRUMPO SĄSIAURĮ??? Kaip ir pati Amerika, jis taptų „karštesnis“ nei bet kada anksčiau!“ – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Tai naujausias D. Trumpo pasiūlytas geografinio pavadinimo pakeitimas. Praėjusią savaitę jis, tęsiantis prekybos karui su Kanada, nurodė Ontarijo ežerą pervadinti „Amerikos ežeru“.
Be to, 2025 metų sausį, vos grįžęs į prezidento postą, D. Trumpas Meksikos įlanką pervadino „Amerikos įlanka“.
Nei Meksika, nei Kanada nepripažino šių pakeitimų.
Daugelis ankstesnių pavadinimų pakeitimų prasidėjo nuo, atrodytų, linksmų 80-mečio JAV prezidento pastabų, kurias jis vėliau pavertė realybe.
Pastarosiomis savaitėmis D. Trumpas ne kartą reiškė pretenzijas į Hormuzo sąsiaurio suverenitetą ir netgi paskelbė žemėlapį, kuriame šis vandens kelias pažymėtas kaip „nauja JAV teritorija“.
Tačiau Iranas faktiškai uždarė šį siaurą vandens kelią, pro kurį gabenamas penktadalis pasaulio naftos, keršydamas už karą, kurį D. Trumpas kartu su Izraeliu pradėjo vasario pabaigoje.
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