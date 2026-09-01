Donaldas Trumpas įspėja dėl „daug stipresnių“ veiksmų, jei Iranas atsakys į smūgius

D. Trumpas nurodė, kad antradienį įvykdytos JAV atakos netoli Hormuzo sąsiaurio buvo atsakas į Irano padėtas minas ir amerikiečių bazės Jordanijoje apšaudymą raketomis.
„Jei žlugusi Irano tauta atsakys į šią labai pagrįstą ataką, jai vėl bus suduotas daug stipresnis ir didesnis smūgis, tačiau tai nebus pati didžiausia ataka, ji dar laukia, o kai ji baigsis, iš Irano Islamo Respublikos bus mažai kas likę!“ – socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Irano valstybinė žiniasklaida antradienį pranešė, kad šalies pietuose, prie strateginio Hormuzo sąsiaurio, nugriaudėjo keli sprogimai ir kad keturi sviediniai pataikė į pietrytinės Sistano ir Beludžistano provincijos, esančios į rytus nuo sąsiaurio, dalis.
Irano Revoliucinė gvardija antradienį, nepaisydama D. Trumpo įspėjimo, pažadėjo priversti JAV pasigailėti dėl naujų atakų netoli Hormuzo sąsiaurio.
Revoliucinės gvardijos atstovas spaudai Hosseinas Mohebi (Hoseinas Mohebis) socialiniame tinkle „X“ paskelbė: „Agresorių laukia griežta bausmė; Jungtinės Valstijos gailėsis dėl savo naujų atakų.“
Naujausi komentarai