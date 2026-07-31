Donaldas Trumpas: JAV turi būti labai atsargios dėl raketų „Patriot“ licencijos suteikimo Kyjivui

„Šie ginklai yra neįtikėtini. Dėl leidimo kam nors juos gaminti turime būti labai atsargūs“, – pareiškė D. Trumpas JAV prezidento užmiesčio rezidencijoje Merilando valstijoje, kai jo buvo paklausta apie leidimą Ukrainai gaminti šias raketas.
Britų leidinys „The Financial Times“ dieną anksčiau pranešė, kad D. Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti „žemė-oras“ tipo raketas perėmėjas „Patriot“.
Šis klausimas, laikomas vienu didžiausių Kyjivo prioritetų, buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame D. Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime.
V. Zelenskis po susitikimo pareiškė, kad D. Trumpas sutiko suteikti Ukrainai licenciją gaminti raketas „Patriot“, bet JAV prezidentas tepasakė, kad „buvo aptarta daug dalykų“ ir „susitikimas praėjo labai gerai!“.
Telefonu „The Financial Times“ duotame interviu D. Trumpas teigė nesantis tikras dėl šio klausimo ir pridūrė, kad „mes tai nagrinėjame“.
„Tai labai neeilinis ginklas, ir (...) turime būti šiek tiek atsargūs, kam suteikiame licenciją. Mes nelabai licencijuojame įrangą“, – citavo leidinys respublikonų prezidentą.
Rusija suintensyvino balistinių raketų smūgius Ukrainoje, o jas numušti gali tik amerikietiškos sistemos „Patriot“.
Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas perėmėjas „Patriot“.
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