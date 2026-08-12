Donaldas Trumpas: Jungtinės Valstijos išlaikys Hormuzo sąsiaurio kontrolę

„JAV visiškai kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį. MANAU, KAD MES JĄ (kontrolę) IŠLAIKYSIME!“ – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
„Mūsų Karinio Jūrų Laivyno Blokadą visi vadina PLIENINE SIENA ir Iranas nieko negali dėl to padaryti“, – pridūrė jis.
D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad Jungtinės Valstijos kontroliuoja šį sąsiaurį, kuris yra itin svarbus energijos išteklių ir kitų prekių gabenimui per Artimuosius Rytus.
Tačiau Iranas teigia, kad jis faktiškai kontroliuoja didžiąją dalį šio vandens kelio ir ketina įvesti rinkliavų sistemą, atsakydamas į D. Trumpo vasario 28 dieną pradėtą JAV karą.
Antradienio vakarą D. Trumpas žurnalistams sakė: „Šiuo metu mes visiškai kontroliuojame Hormuzo sąsiaurį. Jie jo nekontroliuoja. Mes visiškai jį kontroliuojame. Jis mūsų.“
JAV ir Izraelio pajėgos per beveik šešis karo mėnesius smarkiai subombardavo Irano kariuomenę ir nužudė didelę dalį šalies vadovybės. Karas iš pradžių buvo pradėtas siekiant, be kita ko, priversti Teheraną atsisakyti branduolinės programos ir pakeisti režimą.
Iranas priešinosi ir rengė raketų atakas prieš JAV bazes regione, Izraelį ir taikinius JAV sąjungininkų Persijos įlankos šalyse.
Veiksmingiausias Teherano atsakas buvo smūgiai laivybai Hormuzo sąsiauryje, kurie iš esmės paralyžiavo šį prekybos maršrutą ir sukrėtė pasaulio ekonomiką.
Prieš lapkritį vyksiančius Kongreso kadencijos vidurio rinkimus mažėjant jo politiniam populiarumui Jungtinėse Valstijose, D. Trumpas atsisakė grasinimų eskaluoti karą.
Dėl to karas atsidūrė aklavietėje.
Tačiau respublikonas teigia, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios sutelkti dėmesį į Irano uostų blokadą.
„Mes su jais deramės tik iš dalies. Mes tiesiog stebime Iraną, kur yra milžiniška infliacija ir kur nėra pinigų“, – sekmadienį portalui „Axios“ sakė D. Trumpas.
Naujausi komentarai