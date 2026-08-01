Donaldas Trumpas juokauja, kad Tarptautinis Baudžiamasis Teismas į jį dar nenusitaikė

„Beje, nėra jokios informacijos, kad jie mane persekiotų“, bet „taip gali nutikti“, susirinkusiems kabineto nariams Kemp Deivido prezidento rezidencijoje juokdamasis sakė D. Trumpas, pertraukdamas vyriausiąjį diplomatą Marco Rubio (Marką Rubiją), šiam dar kartą išreiškus JAV nepritarimą teismui.
„Jis nebando ginti manęs. Jis bando ginti Bibi ir įvairius kitus žmones“, – sakė prezidentas, pavartodamas Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) pravardę; 2024 metais jam buvo išduotas TBT arešto orderis.
Liepos viduryje JAV pradėjo didelį diplomatinį puolimą prieš teismą, kurį jos kaltina grėsme amerikiečiams, žada naujas sankcijas ir ragindamos partnerius pasitraukti.
Santykiai tarp D. Trumpo administracijos ir Hagoje įsikūrusio teismo yra itin prasti, o kai kuriems teisėjams jau taikomos JAV sankcijos.
2002 metais įsteigtas TBT yra atsakingas už sunkiausių pasaulyje nusikaltimų vykdytojų persekiojimą, kai valstybės neturi noro ar galimybių to padaryti pačios.
Tačiau M. Rubio penktadienį pareiškė, kad teismas yra „neteisėta tarptautinė organizacija“.
Nei Izraelis, nei JAV nėra pasirašiusios tarptautinės sutarties, kuria buvo įsteigtas TBT.
„Bandėme priversti juos reformuotis ir įsiklausyti, ką mes sakome. Jie to nedarė. Jie labai nepagarbūs. Dabar pradėjome pastangas tikrai pabandyti pažaboti tą teismą“, – sakė M. Rubio, pažymėdamas, kad penkios šalys jau pasitraukė arba planuoja tai padaryti, o kitos turėtų pasekti jų pavyzdžiu.
Čadas ir Venesuela neseniai paskelbė apie savo pasitraukimą iš TBT.
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