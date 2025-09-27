Donaldas Trumpas leido dislokuoti karius Portlande

Šiuo sprendimu išplečiama jo ginčijama politika šalies viduje pasitelkti kariuomenę.
„Krašto saugumo sekretorės Kristi Noem prašymu įsakau karo sekretoriui Pete'ui Hegsethui (Pitui Hegsetui) skirti visus būtinus Karius saugoti Karo nusiaubtą Portlandą ir bet kuriuos apgultus mūsų ICE Objektus nuo „Antifa“ ir kitų vidaus teroristų atakos“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Taip pat suteikiu įgaliojimus esant būtinybei naudoti Visą Jėgą“, – pridūrė jis, nepaaiškindamas, ką reiškia „visa jėga“.
D. Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymą, kuriuo kairiojo sparno judėjimas „Antifa“ buvo paskelbtas vidaus teroristine organizacija.
Kariai didžiausiame Oregono valstijos mieste Portlande būtų dislokuoti po panašių respublikono žingsnių Los Andžele ir Vašingtone, nepaisant ten valdančių demokratų.
Portlande kelis mėnesius vyko protestai prie ICE vietos skyriaus, kilus pykčiui dėl D. Trumpo administracijos griežtų priemonių prieš nelegalius migrantus.
Šiame mieste rimtų susirėmimų buvo ir D. Trumpo pirmosios kadencijos metu, kai vyko demonstracijos už rasinį teisingumą po 2020 metų gegužės incidento, kai policija nužudė George'ą Floydą (Džordžą Floidą).
Protestai vyko ir prie kitų ICE skyrių visoje šalyje, per D. Trumpo masinių deportacijų vajų agentams sučiupus tūkstančius migrantų.
Šios griežtos priemonės išprovokavo konfliktą su vadinamosiomis vietinėmis prieglobsčio jurisdikcijomis, tokiomis kaip Portlandas, vykdančiomis politiką nekoordinuoti darbo su federaliniais imigracijos pareigūnais.
D. Trumpas pirmą kartą karius dislokavo Los Andžele birželį, nepaisydamas Kalifornijos valstijos demokratų gubernatoriaus ir išprovokuodamas teisinį ginčą dėl prezidento valdžios ribų.
Prieš kelias dienas buvo šaudoma prie vieno ICE skyriaus Teksase, žuvo vienas sulaikytas asmuo, o dar du buvo sunkiai sužeisti.
Federaliniai pareigūnai sako, kad įtariamas šaulys, kuris nusižudė, norėjo taikytis į ICE agentus.
Prieš kelias savaites kitam užpuolikui nušovus garsų konservatorių aktyvistą Charlie Kirką (Čarlį Kirką), D. Trumpas paskelbė „Antifa“ „vidaus teroristine grupuote“, o prezidento kritikai sunerimo, kad prisidengiant nacionaliniu saugumu tokiu apibrėžimu gali būti pasinaudota prieš visus kitaminčius.
„Matome vidaus teroristų kurstymą maištauti prieš federalinę vyriausybę“, – penktadienį vakare socialiniame tinkle „X“ parašė svarbus D. Trumpo padėjėjas Stephenas Milleris (Stivenas Mileris).
„Bus panaudoti visi būtini ištekliai“, – pridūrė jis.
