Donaldas Trumpas paneigė bet kokius ryšius su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu

„Kalbant apie Epsteino bylas (...) Aš neturiu nieko bendra su Jeffrey Epsteinu“, – žurnalistams Ovaliniame kabinete sakė D. Trumpas.
„Prieš daugelį metų išmečiau jį iš savo klubo, nes maniau, kad jis yra nesveikas iškrypėlis“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį paneigė bet kokius ryšius su mirusiu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu), tikintis, kad JAV įstatymų leidėjai balsuos dėl su liūdnai pagarsėjusiu finansininku susijusių įrašų paviešinimo.
