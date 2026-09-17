Donaldas Trumpas rengiasi pompastiškai priimti Xi Jinpingą, bet lūkesčiai nėra dideli

Kinijos prezidento pirmąsias derybas Baltuosiuose rūmuose su JAV vadovu temdys įspėjimai dėl dirbtinio intelekto (DI) apokalipsės, abiem šalims varžantis dėl pranašumo šioje technologijų srityje.
D. Trumpo karas su Iranu taip pat meta tamsų šešėlį. Kinija siekia išvengti JAV sankcijų šalims, bendradarbiaujančioms su Teheranu, bet buvo pranešimų, kad Pekinas perdavė Teheranui žvalgybinę informaciją smūgiui prieš JAV karius.
Prekybos karas kelia dar didesnį susirūpinimą. Dvi didžiausios pasaulio ekonomikos vis dar siekia sušvelninti D. Trumpo įvestų pasaulinių muitų pasekmes.
Taip pat tvyro ir karo dėl Taivano grėsmė.
Už viso to slypi noras suvaldyti įtampą tarp supervalstybės, siekiančios išlaikyti savo poziciją viršūnėje, ir sparčiai kylančios varžovės, pasiryžusios XXI amžių paversti Kinijos amžiumi.
„Su juo aptarsiu beveik viską“, – sekmadienį žurnalistams prezidentiniame lėktuve sakė D. Trumpas, kalbėdamas apie artėjantį rugsėjo 24 dienos susitikimą.
„Nesitikėkite daug“
Tačiau ekspertai teigia, kad abu lyderiai greičiausiai tik pratęs santykines paliaubas, o ne pasieks konkrečių rezultatų, kaip ir tada, kai prieš keturis mėnesius Xi Jinpingas priėmė D. Trumpą Pekine.
„Nesitikiu, kad iš to išeis koks nors didelis dalykas“, – naujienų agentūrai AFP teigė Jonathanas Czinas (Džonatanas Zinas) iš analitinio centro „Brookings Institution“.
„Daugeliu atžvilgių tai bus gegužę vykusio Trumpo vizito Pekine, kur pagrindinis dėmesys buvo skirtas tariamam dviejų lyderių tarpusavio ryšiui, pakartojimas“, – sakė jis.
Nuogąstavimams dėl dirbtinio intelekto mirgant pasaulio žiniasklaidos antraštėse, tikimasi, kad susitarimas bendradarbiauti reguliavimo ar plėtros sulėtinimo klausimais bus viena pagrindinių D. Trumpo ir Xi Jinpingo diskusijų temų.
Tačiau bet kokie dideli susitarimai „kol kas yra politiškai nepasiekiami“, nes tiek Pekinas, tiek Vašingtonas bijo pralaimėti lenktynėse dėl dominavimo DI srityje, sakė Pekino universiteto profesorius Wang Dongas (Vang Dongas).
Taip pat bus aptariama įtampa dėl Irano. JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) šį savaitgalį turėtų susitikti su Kinijos atstovu He Lifengu deryboms prieš aukščiausiojo lygio susitikimą ir per jas, be kitų dalykų, aptarti sankcijas Iranui.
Tačiau D. Trumpas neteikė didelės reikšmės pranešimams, esą Kinijos subjektai perdavė Iranui palydovines nuotraukas, kurios buvo panaudotos išpuoliui prieš JAV karinę bazę Jordanijoje, teigdamas, kad Xi Jinpingas „elgėsi gana gerai“ ir kad „mes taip pat juos šnipinėjame“.
Kalbant apie prekybą, yra „erdvės pažangai dėl muitų, žemės ūkio produkcijos pirkimo ir pasirinktos eksporto kontrolės“, naujienų agentūrai AFP sakė tyrėjų biuro „The Economist Intelligence Unit“ vyriausiasis ekonomistas Yue Su (Juė Su).
Įkalinto Honkongo prodemokratiško žiniasklaidos magnato Jimmy Lai (Džimio Lai) sūnus iš Vašingtono kreipėsi į prezidentą Xi Jinpingą, prašydamas paleisti jo 78 metų tėvą.
Gegužę D. Trumpas sakė, kad su Xi Jinpingu aptarė J. Lai likimą, tačiau jo paleidimas yra mažai tikėtinas.
Visgi Pekinas paleido vienos pogrindinės bažnyčios įkūrėją Ezrą Jiną (Ezrą Džiną), D. Trumpui apie jį užsiminus per pokalbį su Xi Jinpingu.
„Spektaklis“
Vis dėlto D. Trumpas, kaip dažnai būdavo ir iki šiol, atrodo labiau susidomėjęs savo susitikimo su galingu užsienio lyderiu įvaizdžiu, o ne turiniu.
„Tai ne tiek aukščiausiojo lygio susitikimas, kiek spektaklis. Tai skirta plačiam visuomenės vartojimui“, – sakė buvęs JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas ir dabartinis verslo konsultacijų įmonės „The Asia Group“ pirmininkas Kurtas Campbellas (Kurtas Kempbelas).
D. Trumpas reikalavo, kad nauja granitinė sraigtasparnių nusileidimo aikštelė Baltųjų rūmų Pietinėje pievelėje būtų atidaryta prieš Xi Jinpingo vizitą.
Be to, JAV prezidentas Kinijos lyderiui suteiks ypatingą garbę asmeniškai pasitikdamas jį oro uoste. Tai naujienų agentūrai AFP patvirtino vienas JAV pareigūnas.
JAV prezidentas dalyvaus Xi Jinpingo sutikimo ceremonijoje „Joint Base Andrews“ bazėje; tikimasi, kad Kinijos lyderis ten atvyks kitą trečiadienį apie 16 val. (23 val. Lietuvos laiku), sakė anonimu norėjęs likti pareigūnas.
Vizito metu vyks ir iškilminga valstybinė vakarienė.
Šią savaitę prieš sutikimo ceremoniją Baltųjų rūmų prieigose repetavo puošniomis uniformomis vilkintys kariai.
Vienintelis D. Trumpo nusivylimas yra tai, kad jo statoma 400 mln. JAV dolerių (346,7 mln. eurų) vertės pobūvių salė nebus paruošta, nors jis teigė, kad baigta ji pranoks Pekino Didžiąją liaudies salę, kurioje gegužę jį priėmė Xi Jinpingas.
Kelionės į Pekiną metu D. Trumpas žarstė pagyras Xi Jinpingui, tačiau netrukus Kinijos lyderis įspėjo dėl galimo konflikto Taivano klausimu.
Pasak Pekino universiteto profesoriaus Wang Dongo, baimė dėl galimo Kinijos įsiveržimo į Taivaną – savivaldžią salą ir pasaulinį puslaidininkių centrą – kurį Pekinas laiko savo teritorija, išlieka opiausia tema tarp Vašingtono ir Pekino.
Vienas iš galimų konkrečių susitikimo rezultatų – pranešimas apie tolesnius aukščiausiojo lygio susitikimus.
Tikimasi, kad lapkritį D. Trumpas ir Xi Jinpingas susitiks Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forume Šendžene, Kinijoje. Kremlius pasiūlė surengti trišalį susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Tuo tarpu tikimasi, kad D. Trumpas pakvies Xi Jinpingą į gruodį vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimą savo kurorte „Doral“ Majamyje.
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