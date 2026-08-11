Donaldas Trumpas sako, kad kalinto amerikiečio paleidimą lėmė jo pokalbiai su Vladimiru Putinu

„Po mano pokalbių su prezidentu Vladimiru Putinu Rusija sutiko jį paleisti, visų pirma humanitariniu pagrindu“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
Prie savo įrašo jis pridėjo nuotrauką, kurioje matyti R. Gilmanas lėktuvo salone kartu su keliais kitais besišypsančiais žmonėmis laikantis JAV vėliavą. Buvęs JAV jūrų pėstininkas nuotraukoje dėvi beisbolo kepuraitę ir atrodo išsekęs.
„Mes vertiname šį sprendimą ir tai, kad Rusija mainais nieko neprašė (paleisti) – nebuvo jokio apsikeitimo“, – parašė D. Trumpas.
JAV valstybės departamentas kiek anksčiau pranešė, kad Rusijoje kalintas buvęs JAV jūrų pėstininkas R. Gilmanas „dėl humanitarinių priežasčių“ buvo paleistas.
„Pono Gilmano paleidimas nebuvo susijęs su apsikeitimu kaliniais, taip pat nebuvo suteikta jokių kitų nuolaidų“, – elektroniniame laiške teigė departamento atstovas.
„Rusijos vyriausybė poną Gilmaną išlaisvino dėl humanitarinių priežasčių“, – rašoma laiške.
2022-aisiais Rusijos teismas nuteisė R. Gilmaną puspenktų metų kalėti už policijos pareigūno užpuolimą. Vėliau dėl smurtavimo prieš kalėjimo pareigūnus jo bausmė buvo prailginta iki 10 metų.
Valstybės departamentas patvirtino, kad jis neseniai buvo priskirtas prie Rusijoje „neteisėtai sulaikytų“ asmenų.
R. Gilmano sesuo Lexie Hudson (Leksi Hadson) neseniai paskelbtame pranešime užsiminė apie smarkiai pablogėjusią jo sveikatos būklę ir paragino skubiai jį išlaisvinti.
Valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) savo pareiškime taip pat padėkojo Rusijai už bendradarbiavimą su specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) siekiant išlaisvinti R. Gilmaną „ir už tai, kad jam buvo suteikta galimybė gauti reikiamą medicininę pagalbą čia, Jungtinėse Valstijose“.
M. Rubio pažymėjo, kad nors D. Trumpo administracija palankiai vertina šį „teigiamą žingsnį“, ji vis dar siekia, kad „būtų nedelsiant grąžinti visi kiti neteisėtai sulaikyti amerikiečiai, įskaitant neteisėtai sulaikytą Stepheną Hubbardą (Stiveną Habardą)“.
S. Hubbardas, pensininkas ir buvęs anglų kalbos mokytojas, 2024 metų spalį uždarame teismo procese buvo nuteistas beveik septynerius metus kalėti už „samdinio veiklą“ Ukrainos naudai. Jis šiuos kaltinimus neigia.
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