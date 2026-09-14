 Donaldas Trumpas sako, kad Ukraina ir Rusija sutiko neatakuoti viena kitos energetikos objektų

Donaldas Trumpas sako, kad Ukraina ir Rusija sutiko neatakuoti viena kitos energetikos objektų

2026-09-14 18:29
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pranešė, kad Ukraina ir Rusija susitarė neatakuoti viena kitos energetikos objektų.

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Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

Šį pranešimą jis paskelbė kitą dieną po to, kai sukritikavo Kyjivą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

„Ukraina sutiko nesitaikyti į Rusijos energetikos objektus. Rusija sutiko elgtis taip pat! Dyzelino kainų kilimą pasaulyje daugiausia lemia Rusijos ir Ukrainos karas, o ne (karas) Irane“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

Naftos kainos smarkiai pakilo, karui Artimuosiuose Rytuose tęsiantis jau pusseptinto mėnesio. Dėl to išaugo degalų kainos ir infliacija likus mažiau nei dviem mėnesiams iki svarbių JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimų.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Ukraina
Rusija
energetikos objektai
dyzelino kaina

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