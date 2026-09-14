Donaldas Trumpas sako, kad Ukraina ir Rusija sutiko neatakuoti viena kitos energetikos objektų

Šį pranešimą jis paskelbė kitą dieną po to, kai sukritikavo Kyjivą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
„Ukraina sutiko nesitaikyti į Rusijos energetikos objektus. Rusija sutiko elgtis taip pat! Dyzelino kainų kilimą pasaulyje daugiausia lemia Rusijos ir Ukrainos karas, o ne (karas) Irane“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Naftos kainos smarkiai pakilo, karui Artimuosiuose Rytuose tęsiantis jau pusseptinto mėnesio. Dėl to išaugo degalų kainos ir infliacija likus mažiau nei dviem mėnesiams iki svarbių JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimų.
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