Donaldas Trumpas sako matąs gerą galimybę pasiekti susitarimą su Iranu

„Turiu daug kantrybės (...) Pažiūrėsime, kas nutiks. Manau, yra gera galimybė, kad kažkas gali įvykti“, – žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pareiškė D. Trumpas, paklaustas apie galimą pažangą taikos derybose.
„Jei ne, grįšime prie to, ką darėme prieš dvi dienas“, – pažymėjo jis.
Iranas ir Jungtinės Valstijos po trylikos naktų, per kurias JAV vėl vykdė smūgius, jau tris dienas iš eilės susilaiko nuo atakų, o tai atveria nedidelę galimybę diplomatijai po to, kai žlugo ankstesnis paliaubų susitarimas, kuriuo buvo siekiama atidaryti Hormuzo sąsiaurį.
D. Trumpas sakė, kad Irano lyderiai paprašė susitikimo, ir aiškino, kad „vienintelė priežastis, kodėl jie nori susitikti, yra ta, kad mes jiems labai smarkiai smogiame“.
Tačiau Teheranas anksčiau neigė, kad vyksta tiesioginės derybos, teigdamas, kad tarpininkai tik perduoda žinutes iš Vašingtono.
Ši ramybės pauzė sumažino spaudimą pasaulio rinkoms, tačiau padėtis tebėra nestabili.
Saudo Arabija pirmadienį pranešė perėmusi su Iranu susijusių grupuočių Irake paleistus dronus, o Teherano remiami Jemeno husių sukilėliai prisiėmė atsakomybę už išpuolius prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą.
Tuo metu D. Trumpas taip pat atmetė nuogąstavimus, kad penki mėnesiai karo išsekino JAV šaudmenų atsargas.
„Turime daug šaudmenų, – sakė jis. – Turime ir daug vidutinio lygio ginklų, daugiau nei kada nors galėtume panaudoti, kad ir kas nutiktų.“
Tačiau jis pridūrė, kad norėtų didesnių atsargų, ir skundėsi, kad „tiek daug buvo duota Ukrainai“ jos kare su Rusija.
Paklaustas, ar Saudo Arabija svarsto prisijungti prie vadinamųjų Abraomo susitarimų – JAV tarpininkaujamų santykių normalizavimo susitarimų su Izraeliu, – D. Trumpas atsakė: „Mes apie tai nekalbėjome, ne.“
D. Trumpui buvo užduota įvairių klausimų apie užsienio politiką, įskaitant klausimą, kas nutiks su konfiskuotomis Venesuelos lėšomis.
D. Trumpas teigė, kad jos galėtų būti skirtos JAV kariuomenei, ir užsiminė, kad Vašingtonas galėtų panašiai panaudoti lėšas iš Irano.
„Mes paimame daug pinigų. Milijardus ir milijardus dolerių, – sakė jis. – Taip nutiks ir su Iranu.“
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