Donaldas Trumpas skelbia apie Ukrainos ir Rusijos trijų dienų paliaubas

Rusija anksčiau buvo paskelbusi vienašališkas dviejų dienų paliaubas, kurios galiotų jai minint pergalės Antrajame pasauliniame kare dieną gegužės 9-ąją. Ukraina anksčiau sakė, kad ji taip pat siūlė paliaubas, tačiau Maskva į tai neatsižvelgė.
Ukraina ir Rusija taip pat apsikeis po tūkstantį belaisvių, pareiškė D. Trumpas, kuriam sunkiai sekasi užbaigti jau penktus metus besitęsiantį konfliktą, kurį jis kadaise žadėjo užbaigti per vieną dieną, kai tik pradės eiti prezidento pareigas, o tai įvyko pernai sausį.
„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Rusijos ir Ukrainos Kare bus TRIJŲ DIENŲ PALIAUBOS (gegužės 9, 10 ir 11 dienomis)“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Šį prašymą tiesiogiai pateikiau aš pats ir labai vertinu tai, kad prezidentas Vladimiras Putinas ir prezidentas Volodymyras Zelenskis su juo sutiko“, – pažymėjo JAV prezidentas.
„Tikėtina, tai bus labai ilgo, mirtino ir sunkiai kovoto karo pabaigos pradžia“, – pridūrė jis.