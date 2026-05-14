Donaldas Trumpas skelbia, kad Kinija užsisakys 200 orlaivių „Boeing“

Per televizijos transliuotą interviu jis tai pavadino „200 didelių (orlaivių)“ užsakymu.
„Tai buvo tarsi pareiškimas, bet manau, kad tai buvo įsipareigojimas“, – sakė D. Trumpas, interviu televizijai „Fox News“ apibūdindamas savo pokalbį su prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).
„Tai labai daug darbo vietų“, – sakė D. Trumpas „Fox“ laidų vedėjui Seanui Hannity (Šonui Haničiui), kaip matyti iš transliuotojo paskelbtų interviu ištraukų.
„Boeing“ akcijų kursas po šios žinios smuko maždaug 4 proc., o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo.
JAV žiniasklaidos pranešimuose anksčiau buvo minėta, kad Kinija gali užsisakyti apie 500 orlaivių „Boeing 737 MAX“ ir dar 100 didesnių modelių, tokių kaip „Boeing 787 Dreamliner“ ir „Boeing 777“.
„Boeing“ į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šį D. Trumpo pareiškimą kol kas neatsakė.
„Boeing“ generalinis direktorius Robertas Kelly Ortbergas (Robertas Kelis Ortbergas) yra įtrauktas į JAV delegaciją, atvykusią į aukščiausiojo lygio susitikimą Pekine.
Praėjusį mėnesį R. K. Ortbergas analitikams sakė, jog tikisi Kinijos užsakymo.
„Manau, kad tai 100 proc. priklauso nuo JAV ir Kinijos derybų bei santykių“, – tuomet pareiškė jis.
Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą „Boeing“ gavo 2017 metais, kai D. Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tąkart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertė siekė apie 37 mlrd. JAV dolerių (31,6 mlrd. eurų).
Naujausi komentarai