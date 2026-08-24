Donaldas Trumpas teigia padvigubinsiantis automobilių muitus Kanadai

„2027 metų sausio 1 dieną muitai visiems lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams, tiek dideliems, tiek mažiems, automobilių dalims ir plienui bus padidinti iki 50 procentų“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė jis.
Šiuo metu JAV muitai ne JAV pagamintiems automobiliams siekia 25 proc., o į Jungtines Valstijas importuojamam plienui paprastai taikomas 50 proc. muitas.
Šis naujausias D. Trumpo grasinimas nuskambėjo Šiaurės Amerikos kaimynėms penktadienį nepasiekus susitarimo, kad būtų išvengta naujų 50 proc. muitų, kuriuos D. Trumpo administracija įvedė tam tikroms Kanados prekėms.
Įvesdami šiuos muitus Baltieji rūmai kaltino Kanadą „diskriminaciniu elgesiu“ JAV alkoholio, automobilių ir pieno produktų atžvilgiu.
Praėjusią savaitę D. Trumpas trims dienoms atidėjo jų įvedimą, Vašingtonui ir Otavai suintensyvinus derybas dėl prekybos susitarimo.
Tačiau šeštadienį įsigaliojo dideli muitai, abiem pusėms nepasiekus susitarimo. Jie palies apie 5,5 proc. į Jungtines Valstijas įvežamų Kanados prekių, arba maždaug 20 mlrd. dolerių (17,15 mlrd. eurų) vertės produktų – nuo ledo ritulio lazdų iki cemento.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) po to paskelbė atsakomuosius muitus Jungtinėms Valstijoms, pasitraukęs iš derybų dėl, jo žodžiais, „blogo susitarimo“.
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