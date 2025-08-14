„Šis susitikimas bus pamatas antrajam susitikimui, tačiau yra 25 procentų tikimybė, kad šis susitikimas nebus sėkmingas“, – „Fox News Radio“ sakė D. Trumpas.
Donaldas Trumpas: yra 25 proc. tikimybė, kad susitikimas su Vladimiru Putinu baigsis nesėkme
2025-08-14 18:03
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį sakė, kad tikimybė, jog penktadienį Aliaskoje įvyksiantis jo susitikimas su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu baigsis nesėkme, yra 25 procentai.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.
