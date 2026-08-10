Donaldas Trumpas žada reikalauti iš Irano kompensacijos už konfliktą

Iranas „reikalauja kompensacijos už žalą, padarytą jiems per pastarųjų penkių mėnesių Karinį Konfliktą (... ) Aš taip pat reikalauju iš Irano kompensacijos už visus žmones, kuriuos jie nužudė ir sunkiai sužeidė savo pakelės bombomis bei per daugybę konfliktų“, parašė D. Trumpas.
Kaip jau tapo įprasta, D. Trumpas praėjusią savaitę pagrasino „labai smarkiai“ smogti Iranui, galbūt surengdamas išpuolius prieš civilinę infrastruktūrą, tačiau vėliau atsitraukė, užsiminęs, kad taikos susitarimas yra arti.
Jo naujausi komentarai socialiniame tinkle „Truth Social“ pasirodė praėjus dienai po to, kai jis davė suprasti, kad yra pasirengęs didinti ekonominį spaudimą Iranui, ir, regis, atsitraukė nuo sprendimo imtis tolesnių karinių smūgių.
Naujienų portalas „Axios“ po trumpo pokalbio telefonu su prezidentu sekmadienį pranešė, kad D. Trumpas neparodė jokio nusivylimo dėl to, kad Iranas delsia pasiekti susitarimą dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo.
Iranas reikalauja, kad JAV pirmiausia nutrauktų Irano uostų blokadą ir panaikintų naftos sankcijas.
Nuo karo pradžios Irano vykdoma sąsiaurio blokada pakurstė degalų kainų kilimą ir sukrėtė pasaulio ekonomiką, o tai didina spaudimą D. Trumpo administracijai, artėjant lapkričio mėnesį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams.
D. Trumpas savo įraše „Truth Social“ paminėjo 2000 metais įvykdytą išpuolį prieš JAV karinį laivą „USS Cole“ ir pridūrė, kad kompensacija taip pat turėtų būti „išmokėta šimtų tūkstančių nekaltų protestuotojų, kuriuos Iranas nužudė per pastaruosius 50 metų, šeimoms“.
„Nurodžiau savo atstovams tvirtai įtraukti šį klausimą į bet kokias ir visas būsimas derybas“, – pabrėžė jis.
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