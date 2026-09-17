„Remiantis žvalgybos vertinimais, Rusijos planas (...) apima hibridinius smūgius, naudojant dronus ir raketas, Ukrainą remiančioms šalims, įskaitant Lenkiją“, – pareiškė jis parlamente.
Donaldas Tuskas: Rusijos planuose – ir smūgiai Ukrainos sąjungininkams
2026-09-17 20:33
Jau penktus metus tęsiantis karui Ukrainoje, Rusijos planuose, be kita ko, numatyti „hibridiniai“ dronų ir raketų smūgiai Kyjivo sąjungininkams, ketvirtadienį įspėjo Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Donaldas Tuskas / AFP nuotr.