Donaldo Trumpo Taikos tarybos vadovas: Benjamino Netanyahu atmestas planas – vienintelis kelias

Jis interviu Izraelio televizijai „Channel 12“ sakė: „Šiandien mūsų siūlomas variantas yra vienintelis kelias į priekį, užtikrinantis, kad ši tragedija nepasikartotų.“
N. Mladenovas nurodė, kad vyksta tolesnės derybos, ir pridūrė: „Tikiuosi, kad šios diskusijos duos teigiamų rezultatų visiems.“
Kiek anksčiau B. Netanyahu savo ministrų kabinetui sakė atmetęs planą, pagal kurį palestiniečių islamistų organizacija „Hamas“ perduotų ginklus kuriamai palestiniečių valdymo institucijai, o Izraelis pradėtų atsitraukimą iš karo nusiaubto Gazos Ruožo.
Bulgarų politikas ir diplomatas N. Mladenovas dabartinį susitarimo etapą apibūdino kaip įsipareigojimą, į kurį įtrauktos Jungtinės Valstijos, „Hamas“ ir Taikos taryba, bet ne Izraelis.
Jis taip pat pakartojo praėjusią savaitę izraeliečių premjerui išreikštą patikinimą, kad Izraelis pasitrauktų tik po visiško „Hamas“ nusiginklavimo, taip atsitraukdamas nuo ankstesnių kalbų apie laipsniško Izraelio atsitraukimo pradžią.
Tačiau N. Mladenovas pabrėžė, kad Izraelis galiausiai pasitrauks, jei bus patvirtintas nusiginklavimas.
„Jei bus tikra demilitarizacija, Izraelis pasitrauks iš Ruožo“, – teigė jis.
Anot jo, nusiginklavimas apims visus „Hamas“ ginklus, įskaitant Kalašnikovo automatus.
Izraelis reikalauja sunaikinti visus ginklus, o ne tik juos perduoti.
B. Netanyahu sekmadienį atmetė D. Trumpo remiamą Gazos Ruožo planą ir pažadėjo nepradėti pajėgų atitraukimo, kol „Hamas“ nebus „iš tikrųjų“ nusiginklavusi.
Po daugiau nei savaitę trukusio laipsniško kritikos stiprinimo B. Netanyahu atvirai pasipriešino planui, susidūręs su dešiniojo sparno rinkėjų spaudimu artėjant rinkimams.
„Izraelis atmeta šį 15 punktų dokumentą“, kuriam liepos pabaigoje pritarė „Hamas“, pareiškė B. Netanyahu.
Karą Gazos Ruože išprovokavo beprecedentis 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolis Izraelyje.
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