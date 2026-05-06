Dujų kainos Europoje toliau traukia žemyn

Europos etalonu laikomų Nyderlandų TTF gamtinių dujų ateities sandorių kaina smuko daugiau nei 8 proc. iki mažiau nei 43 eurų už megavatvalandę (MWh).
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Vašingtonas ir Teheranas artėja prie preliminaraus susitarimo, kuris galėtų sudaryti sąlygas platesnėms deryboms dėl Irano branduolinės programos, o tai pakurstė viltis dėl įtampos ir tiekimo rizikos mažėjimo.
Be to, JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad JAV stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormuzo sąsiaurį.
Šis investuotojų palankiai įvertintas sprendimas buvo priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu.
Konfliktas ir faktiškas šio svarbaus vandens kelio uždarymas sutrikdė maždaug penktadalį pasaulinio suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo, o tai pakurstė kainų kilimą ir padidino nerimą energijos rinkose.
Nors didžioji dalis Artimųjų Rytų dujų tiekiama Azijai, dėl šio sutrikimo sumažėjo pasaulinė pasiūla ir kilo susirūpinimas Europoje, kuriai prieš žiemą reikia atkurti atsargas.
Šiuo metu atsargų saugyklose lygis siekia apie 34 proc. ir yra gerokai žemesnis už penkerių metų vidurkį, todėl prekiautojai, nepaisydami pagerėjusių perspektyvų, išlieka atsargūs.
Naujausi komentarai