Dvi žiniasklaidos grupės padavė į teismą JAV prezidentą

Niujorke ne pelno siekiančių naujienų portalo „The Intercept“ ir organizacijos „Freedom of the Press Foundation“ pateiktame ieškinyje teigiama, kad ši schema yra „neeilinė, korumpuota ir prieštaraujanti konstitucijai“.
Mokamos paslaugos prenumeratoriai turėtų gauti beveik momentinę prieigą prie D. Trumpo žinučių „Truth Social“ platformoje – tai lemiamos sekundės prieš joms pasiekiant plačiąją visuomenę.
Milijardierius respublikonas savo platformą dažnai naudoja skelbdamas finansų rinkoms didelį poveikį darančias naujienas – nuo įvykių Irano kare iki prekybos muitų.
Trečiadienio ieškinyje teigiama, kad išankstinė prieiga prie paslaugos gali kainuoti iki 100 tūkst. dolerių (86,62 tūkst. eurų) per mėnesį, arba 60 tūkst. dolerių (51,97 tūkst. eurų) per mėnesį, jei vartotojai įsipareigoja trejiems metams.
„Ši schema yra labai korumpuota. Prezidentas gali finansiškai pasipelnyti teikdamas rinkas veikiančią vyriausybės informaciją tiems, kurie nori ir gali mokėti jo asmeninei bendrovei“, – teigiama teismo dokumente.
Platformą valdanti bendrovė „Trump Media & Technology Group“ atmeta nuogąstavimus dėl produkto, kuris vadinasi „Truth API“ ir pirmą kartą buvo pristatytas liepos viduryje.
„The Intercept“ ir „Freedom of the Press Foundation“, valdanti „Truth Social“ įrašų sekimo duomenų bazę, teigia, kad mokama paslauga trukdo jiems tinkamai nušviesti D. Trumpo veiklą.
Keli demokratų įstatymų leidėjai paragino JAV rinkas reguliuojančią Vertybinių popierių ir biržų komisiją (SEC) pradėti tyrimą dėl šios paslaugos.
Šią savaitę laikinasis „Trump Media“ generalinis direktorius Kevinas McGurnas sakė, kad „Truth API“ jau atneša pajamų, pasirašius 10 sutarčių su klientais, kurių jis neįvardijo.
Leidinys „The Wall Street Journal“ pranešė, kad prekybos įmonės buvo tarp pirmųjų paslaugos prenumeratorių.
Teigiama, kad D. Trumpas, kaip ir jo artimi giminaičiai, per savo antrąją kadenciją Baltuosiuose rūmuose uždirbo milijardus dolerių iš kriptovaliutų įmonių, nekilnojamojo turto sandorių, prekybos akcijomis ir išmokų po teismo procesų.
D. Trumpas įkūrė „Truth Social“ 2022 metais, kai jam buvo uždrausta naudotis tuometiniu socialiniu tinklu „Twitter“, kuris vėliau buvo pervadintas „X“. Dabar savo socialinį tinklą D. Trumpas naudoja kaip pagrindinę platformą svarbiems pranešimams skelbti.
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