EBPO: pasaulio ekonomika šiemet augs sparčiau negu prognozuota

Birželį Paryžiuje įsikūrusi organizacija sumažino šių metų prognozę nuo 3,1 iki 2,9 proc. ir tuomet įspėjo, kad D. Trumpo įvesti muitai slopins pasaulio ekonomikos augimą.
Tačiau antradienį paskelbtose atnaujintose prognozėse ji padidino numatomą augimą iki 3,2 proc. ir pareiškė, kad ekonomika šių metų pirmąjį pusmetį „pasirodė esanti atsparesnė nei tikėtasi“.
Pasak EBPO, svarbų vaidmenį palaikant ekonomikos augimą atliko išankstinis prekių pristatymas, nes įmonės prieš D. Trumpo muitų įsigaliojimą suskubo importuoti prekių.
Ekonomiką taip pat parėmė didelės investicijos į dirbtinį intelektą Jungtinėse Valstijose ir vyriausybės išlaidos Kinijoje.
Visgi, nors prognozė pagerinta, numatomas prieaugis yra kiek mažesnis už pernykščius 3,3 procento.
„Visas muitų padidinimo poveikis dar nėra juntamas – daugelis pokyčių įvedami palaipsniui, o įmonės dalį muitų padidinimo iš pradžių kompensuoja iš (pelno) maržos“, – pažymėjo EBPO.
„Tačiau (tas poveikis) tampa vis labiau matomas vertinant tai, kam pasirenkama leisti pinigus, darbo rinkose ir vartotojų kainose“, – teigiama organizacijos ataskaitoje.
„Išlieka didelė rizika“
2026 metais pasaulio ekonomikos augimas turėtų sulėtėti iki 2,9 proc., „nes išankstinis prekių atsargų kaupimas (prieš muitų įsigaliojimą) baigsis, o didesni muitai ir vis dar didelis politinis neapibrėžtumas slopins investicijas ir prekybą“, prognozuoja EBPO.
Balandį D. Trumpas nustatė 10 proc. dydžio bazinį muitą importui iš viso pasaulio.
Vėliau jis dešimtims šalių nustatė dar didesnius muitus, tačiau JAV lyderis taip pat paliko galimybę deryboms ir sudarė susitarimus su, be kita ko, Didžiąja Britanija, Japonija ir Europos Sąjunga (ES).
Visgi JAV dar nepasiekė kompromiso su Kinija, nors dvi didžiausios pasaulio ekonomikos vykstant deryboms laikinai sumažino savo atsakomuosius muitus.
EBPO skaičiavimais, bendras faktinis JAV muitų tarifas rugpjūčio mėnesį išaugo iki maždaug 19,5 procento, o tai yra aukščiausias vidutinis lygis nuo 1933 metų.
„Vertinant ekonomikos perspektyvas, išlieka didelė rizika“, – įspėjo EBPO.
„Vis vyraujant politiniam neapibrėžtumui, didelį susirūpinimą kelia tai, kad dvišaliai muitų tarifai prekių importui gali būti dar labiau padidinti“, – teigė organizacija.
EBPO taip pat įspėjo, kad gali padidėti infliacija, nes kyla maisto kainos, dėl geopolitinės įtampos didėja energijos kainos, o įmonės pradeda perkelti vartotojams dėl padidintų muitų atsiradusias išlaidas.
Susirūpinimą, pasak organizacijos, taip pat kelia didelės valstybių skolos ir rizika finansų rinkoms.
„Kalbant apie teigiamus veiksnius, verta pažymėti, kad prekybos apribojimų sumažinimas arba spartesnis dirbtinio intelekto technologijų kūrimas ir diegimas galėtų sustiprinti augimo perspektyvas“, – teigiama organizacijos ataskaitoje.
Augimas sulėtės
EBPO taip pat padidino JAV ekonomikos augimo 2025 metais prognozę nuo 1,6 iki 1,8 procento.
Tačiau organizacija įspėjo, kad didžiausios pasaulio ekonomikos augimas turėtų sulėtėti, nes „įsigalios didesni faktiniai muitų tarifai, o politinis neapibrėžtumas tebebus padidėjęs“.
„Ekonomikos augimą taip pat turėtų sulėtinti“ grynosios imigracijos sumažėjimas ir federalinės darbo jėgos mažinimas.
EBPO padidino ir kitų didžiųjų ekonomikų augimo šiais metais prognozes: Kinijos – iki 4,9 proc., euro zonos – iki 1,2 proc., o Japonijos – iki 1,1 procento.
Tačiau organizacija taip pat atkreipė dėmesį į pramonės gamybos pastarųjų mėnesių mažėjimą keliose šalyse, įskaitant Braziliją, Vokietiją ir Pietų Korėją, bei vartojimo lėtėjimą Jungtinėse Valstijose, Kinijoje ir euro zonoje.
