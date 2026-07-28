EK pakomentavo Peskovo žmonos sprendimą ginčyti ES sankcijas

Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, tokį komentarą spaudos konferencijoje Briuselyje išsakė EK atstovas spaudai Anouaras El Anouni.
Atsakydamas į klausimą, ar EK yra įsitikinusi, kad sankcijos T. Navkai buvo įvestos teisėtai, atstovas atsakė teigiamai.
„Kalbant apie tai, kiek esame įsitikinę, trumpas atsakymas yra labai“, – pažymėjo jis.
Jis taip pat patvirtino, kad, prieš įvesdama sankcijas, Europos Sąjunga (ES) turi turėti pakankamai įrodymų, nes ES sankcijos yra teisiniai sprendimai, kuriuos bet kuris asmuo ar organizacija gali ginčyti ES Teisingumo Teisme.
Atstovas kartu nurodė, kad norint įtraukti asmenį į ES sankcijų sąrašą, reikia vieningo visų 27 ES valstybių narių pritarimo.
Konkrečiai komentuodamas sankcijas T. Navkai, E. Al Anouni sakė, kad ji yra „įmonių ir nekilnojamojo turto, be kita ko, esančių Krymo pusiasalyje, kurį neteisėtai aneksavo Rusijos Federacija, bendrasavininkė. Todėl ji remia veiksmus, kurie kenkia arba kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei“.
„Be to, ji yra susijusi su į sąrašą įtrauktu asmeniu (Peskovu), aktyviai rėmusiu veiksmus ar politiką, kuri kenkia arba kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje“, – pabrėžė atstovas ir pridūrė, kad šie faktai paaiškina EK tikrumą dėl savo teisinės pozicijos.
Žiniasklaidos priemonės prieš tai pranešė, kad T. Navka nusprendė ginčyti jai įvestas asmenines ES sankcijas ES Teisingumo Teisme.
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