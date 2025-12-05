EK pristatė kovos su neteisėta narkotinių medžiagų prekyba planą

Kova su psichotropinių medžiagų platinimu yra visų 27 Europos Sąjungos (ES) narių atsakomybė, tačiau EK siekia koordinuoto atsako į šią problemą.
Ši problema vėl atsidūrė dėmesio centre po virtinės incidentų, įskaitant Prancūzijoje įvykdytą aktyvisto, kovojusio su prekyba narkotikais, brolio nužudymą.
„ES nesitaikstys su tuo, kad nusikaltėlių tinklai užtvindo mūsų gatves pigiais narkotikais, skatina smurtinius nusikaltimus ir kenkia Europos sveikatai bei saugumui“, – pareiškė ES vidaus reikalų komisaras Magnusas Brunneris.
Ketvirtadienį EK pareiškė, kad pirmiausia siekia sustiprinti muitinės tarnybų ir privačių siuntų pristatymo įmonių bendradarbiavimą, kad būtų pagerintas psichotropinių medžiagų aptikimas.
Taip pat siekiama suteikti Europos Sąjungos narkotikų agentūrai (EUDA) daugiau galių vykdyti naujų narkotinių medžiagų aptikimą Senajame žemyne ir kuo greičiau įspėti Bendrijos nares apie jų atsiradimą.
EUDA duomenimis, pastaruoju metu Europoje populiarėja sintetiniai narkotikai, kurių poveikis panašus į amfetaminą.
Tačiau Europoje dažniausiai vartojama psichotropinė medžiaga išlieka kokainas. 2024 metų duomenimis, jį vartojo apie 4,6 mln. 15–64 metų amžiaus žmonių.
