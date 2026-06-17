EK vadovė: Europa ir JAV turi būti stiprios partnerės dirbtinio intelekto srityje

„JAV ir ES turi būti stiprios partnerės dirbtinio intelekto srityje, – Prancūzijos kurorte Eviane Didžiojo septyneto (G7) šalių ir technologijų sektoriaus lyderiams, tarp kurių buvo ir „Anthropic“ vadovas Dario Amodei (Darijus Amodėjus), sakė U. von der Leyen. – Mes naudojame vieni kitų patikimas technologijas, o mūsų finansinės sistemos yra tarpusavyje susietos. Mūsų bendras interesas – kad mūsų piliečiai ir įmonės galėtų saugiai naudotis geriausiais dirbtinio intelekto modeliais.“
Pasak „Anthropic“ ir jos partnerių, „Mythos“ gali savarankiškai nuskaityti didžiulius kodų kiekius, kad surastų ir susietų tarpusavyje iki šiol nežinomas saugumo spragas įvairiausioje programinėje įrangoje – nuo operacinių sistemų iki interneto naršyklių.
Prieš „Mythos“ ir kito „Anthropic“ modelio „Fable“ užblokavimą ES vedė derybas dėl prieigos prie „Mythos“ suteikimo Europos kibernetinio saugumo agentūrai ENISA. EK atstovas spaudai pranešė, kad ketvirtadienį San Franciske numatytas naujas ES ir „Anthropic“ susitikimas, kuriame dalyvaus ir ENISA atstovai.
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