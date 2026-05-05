EK vadovė po Trumpo grasinimų: ES pasirengusi bet kokiam scenarijui

Penktadienį D. Trumpas pažadėjo padidinti muitus europietiškiems automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25 proc., apkaltindamas bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, nors U. von der Leyen šį kaltinimą atmetė.
„Susitarimas yra susitarimas, ir mes turime susitarimą“, – žurnalistams Jerevane sakė EK pirmininkė.
Ji pridūrė: „Mes abu įgyvendiname šį susitarimą, gerbdami skirtingas demokratines procedūras, kurias turime abiejose pusėse.“
Europos Parlamentas preliminariai pritarė ES ir JAV prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėtis su valstybėmis narėmis.
„Europos Sąjungos pusėje dabar esame baigiamajame likusių įsipareigojimų dėl muitų įgyvendinimo etape“, – sakė U. von der Leyen, kurios vadovaujama komisija formuoja 27 valstybių narių ES prekybos politiką.
„Tuo pat metu JAV turi įsipareigojimų – pavyzdžiui, ten, kur dar nepasiektas suderinimas su sutarta viršutine riba“, – teigė U. von der Leyen.
„Todėl iš šio darbo norime abipusės naudos, bendradarbiavimo ir patikimumo – ir esame pasirengę bet kokiam scenarijui“, – sakė ji.
Praėjusiais metais sudarytu ES ir JAV prekybos susitarimu Jungtinių Valstijų muitai daugumai Europos prekių, įskaitant automobilius, buvo apriboti iki 15 proc. – tai mažiau nei 25 proc., kuriuos D. Trumpas taikė transporto priemonėms iš daugelio kitų prekybos partnerių.
ES prekybos vadovas Marošas Šefčovičius antradienį Paryžiuje vyksiančio Didžiojo septyneto (G-7) ministrų susitikimo kuluaruose surengs derybas su JAV atstovu prekybai Jamiesonu Greeru.
Pirmadienį J. Greeras televizijai CNBC sakė, kad patvirtinimo procesas ES pusėje buvo „labai lėtas“ ir buvo pateikta pataisų, kurios „apribotų susitarimą“.
„Po daugelio mėnesių diskusijų su Europos atstovais prezidentas nusprendė, kad jei europiečiai neįgyvendina susitarimo dabar, mes taip pat neprivalome jo viso įgyvendinti šiuo metu“, – pridūrė J. Greeras.
EK tvirtina, kad tebėra įsipareigojusi laikytis susitarimo.
„Nuo pat pirmos dienos įgyvendiname bendrą pareiškimą ir esame visiškai įsipareigoję vykdyti savo bendrus įsipareigojimus“, – pirmadienį sakė ES atstovas spaudai Thomas Regnier.
ES įspėjo, kad palieka atviras galimybes, tačiau T. Regnier atsisakė spėlioti, kaip ES pasielgtų, jei įsigaliotų nauji muitai.
Naujausi komentarai