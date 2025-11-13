EK vadovė: Rusijos turto panaudojimas – geriausias būdas finansuoti Ukrainą

27 valstybių blokas ieško lėšų, kad padėtų Kyjivui užkamšyti gresiančias biudžeto skyles, Rusijai jau ketvirtus metus tęsiant karą.
U. von der Leyen vadovaujama vykdomoji institucija pateikė planą panaudoti Belgijoje įšaldytas Rusijos centrinio banko lėšas ir suteikti Ukrainai 140 mlrd. eurų paskolą. Tačiau tam prieštarauja Belgijos vyriausybė, baimindamasi, kad Maskva gali imtis prieš ją teisinių priemonių.
„Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Belgija ir visomis valstybėmis narėmis dėl galimybių“, – ES įstatymų leidėjams sakė U. von der Leyen. Ji tvirtai laikėsi nuomonės, kad planas panaudoti įšaldytas lėšas – pagal jį ES suteiktų Ukrainai paskolą, kurią Ukraina grąžintų, jei Rusija sumokėtų reparacijas – yra geriausias pasirinkimas.
„Tai veiksmingiausias būdas paremti Ukrainos gynybą ir ekonomiką. Ir aiškiausias būdas priversti Rusiją suprasti, kad laikas ne jos pusėje“, – sakė Europos Komisijos pirmininkė.
U. von der Leyen išdėstė dar dvi galimybes, jei šiam planui nebūtų pritarta. Pirmoji – pasinaudoti manevro laisve tvarkant ES biudžetą ir pritraukti lėšų kapitalo rinkose. Antroji – kad valstybės narės pačios susitartų pritraukti lėšų.
ES pareigūnai ir diplomatai perspėja, kad abu planai šalims kainuotų daugiau, kai jų biudžetai ir taip įtempti. Diplomatu teigimu, U. von der Leyen juos išdėstė siekdama paspausti Belgiją sutikti panaudoti įšaldytas lėšas.
ES pareigūnai nori susitarti dėl Ukrainos finansavimo plano per bloko lyderių susitikimą gruodžio mėnesį.
Rusija didina karinės įrangos gamybą, o tai rodo ne tik jos nenorą baigti karą su Ukraina, bet ir planus 2029–2030 m. pradėti didelio masto agresiją Europos žemyne, platformoje „Telegram“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Turime suprasti, kad jie nori didelio karo ir būti pasirengę jį pradėti 2029 ar 2030 metais – būtent šiuo laikotarpiu. Europos žemyne. Mes tai vertiname kaip labai didelį iššūkį“, – rašė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad Rusija šiuo metu nerodo jokių ketinimų nutraukti agresiją prieš Ukrainą.
„Remiantis situacija mūšio lauke, nematome, kad Rusija norėtų sustoti. Problema ta, kad žvelgdami į Rusijos gynybos karinę pramonę pastebime, jog jie didina gamybą. Mūsų vertinimu, jie nori šį karą tęsti“, – pridūrė jis.
Jo nuomone, vieningas spaudimas galėtų priversti Rusiją kuriam laikui sustabdyti karą. Jis paragino partnerius apsvarstyti, kaip sustabdyti rusus Ukrainoje jau dabar, ir padaryti viską, kas įmanoma, siekiant sumažinti jų pajėgumus: „neduoti jiems pinigų, kuriuos jie vis dar gali gauti iš energetikos, ir nesuteikti jiems ginklų“.
Kaip pranešta anksčiau, JAV iždo departamentas spalį paskelbė sankcijas didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“, ragindamas Maskvą nedelsiant sutikti su paliaubomis Ukrainoje.
Prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad vien dėl šių sankcijų Rusijos nuostoliai per metus sieks mažiausiai 50 mlrd. dolerių.