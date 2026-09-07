EK vadovė: tik Grenlandija ir Danija gali spręsti dėl Grenlandijos ateities

„Norime kalbėti labai aiškiai ir dar kartą čia pakartoti, kad Grenlandijos ateitį turi spręsti Grenlandijos ir Danijos žmonės, ir niekas kitas“, – po dviejų dienų vizito šioje autonominėje Danijos teritorijoje, kurios geidžia JAV prezidentas Donaldas Trumpas, spaudos konferencijoje sakė U. von der Leyen.
Ji taip pat pranešė, kad blokas įsipareigojo skirti 200 mln. eurų investicijoms į projektus, susijusius su energetika, svarbiausiosiomis žaliavomis ir junglumu Grenlandijoje.
U. von der Leyen paskelbė apie „Europos Sąjungos ir Grenlandijos partnerystės paketą“, kuriame daugiausia dėmesio skiriama trims strateginiams prioritetams: junglumui, švariai energijai ir svarbiausiosioms žaliavoms.
„Tai yra 200 mln. eurų naujų investicijų Grenlandijai šiems ir kitiems metams“, – nurodė EK vadovė.
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