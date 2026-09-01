EK vadovė žada visišką solidarumą su Vokietija dėl Rusijos hibridinės atakos

„Esame vieningi savo ryžtu pasipriešinti Rusijos agresijai. Atgrasysime kiekvieną, siekiantį pakenkti mūsų laisvei ir saugumui“, – socialiniame tinkle „X“ rašė U. von der Leyen.
Ji pridūrė, kad Europos Sąjunga rengia papildomas sankcijas Rusijai.
Vokietijos vyriausybė antradienį pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste Rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautu dronu.
Vidaus reikalų ministras Alexander'as Dobrindtas (Aleksandras Dobrintas) teigė, kad, įvertinusi panaudotą technologiją ir kitą žvalgybos informaciją, „vyriausybė daro išvadą, jog Rusija yra atsakinga už hibridinę ataką Leipcige rugpjūčio 4 dieną“.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis (Johanas Vadefulis) savo ruožtu paskelbė, kad Rusijos generalinis konsulatas Bonoje bus uždarytas iki rugsėjo 18 dienos termino ir kad bus nutraukta Rusų namų Berlyne nuomos sutartis.
NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Rusija kaltinimus neigia.
Vokietijoje kelis mėnesius buvo fiksuojami įtartini dronų skrydžiai virš karinių ir pramoninių objektų, tačiau naktį į rugpjūčio 5-ąją Leipcige įvykęs incidentas sukėlė didelį nerimą, nes ten rastas dronas gabeno sprogmenis.
Policija pasitelkė robotą, kad neutralizuotų šalia Ukrainos krovininio lėktuvo rastą įrenginį, o po kelių savaičių netoli oro uosto, kaip pranešama, buvo rastas dar vienas dronas su sprogstamosios medžiagos pėdsakais.
Šis oro uostas atlieka svarbų vaidmenį gabenant karines prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius, taip pat tarnauja kaip bazė Ukrainos bendrovei „Antonov Airlines“.
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