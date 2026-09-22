Ekspertai įspėja dėl „apokaliptinės“ retorikos apie DI pavojų

„Mums, mokslininkams, labai svarbu investuoti į mokslą, kad iš tikrųjų suprastume, ką žinome ir ko nežinome, o investavimas į baimę nėra toks naudingas“, – sakė „Google DeepMind“ vadovė ir nepriklausomos organizacijos – Tarptautinės dirbtinio intelekto mokslinės komisijos – narė Joelle Barral.
Tai ji pareiškė atsakydama į AFP klausimą apie neseniai paskelbtus viešus pareiškimus dėl galimo DI keliamo pavojaus, ypač apie buvusio JAV DI bendrovių „OpenAI“ ir „Anthropic“ darbuotojo Jacobo Coxono (Džeikobo Koksono) pareiškimus.
Rugsėjo pradžioje J. Coxonas pareiškė, kad DI kūrėjai mano, jog ši technologija „iki šio dešimtmečio pabaigos gali mus visus išžudyti“.
Liepos mėnesį „Google DeepMind“ palikęs kitas inžinierius išsakė panašias mintis ir teigė, kad galbūt jau „per vėlu išvengti“ žmonijos sunaikinimo.
„Turime pakeisti tai, kaip kalbame apie DI keliamą pavojų, nes labai ilgą laiką buvo kalbama tik apie du dalykus: arba tai egzistencinė grėsmė, dėl kurios viskas žus ir ateina žudikai robotai, arba tai iš tikrųjų nesvarbu“, – pirmadienį tame pačiame renginyje, surengtame Niujorke vykstančios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu, sakė Nobelio taikos premijos laureatė, tiriamosios žurnalistikos atstovė Maria Ressa.
„Tačiau tiesa yra kur kas subtilesnė ir sudėtingesnė, – tęsė ji. – To negalima paversti ideologija, o, mano manymu, būtent ta linkme (diskusija) ir krypsta.“
Tarptautinė dirbtinio intelekto mokslinė komisija buvo įkurta 2025 metais, o jos nariai atrinkti šių metų vasarį. Jos užduotis – gilinti mokslinį supratimą apie DI ir teikti informaciją JT svarstymams.
Vienu iš DI „tėvų“ laikomas Yoshua Bengio, kuris taip pat yra minėtos komisijos pirmininko pavaduotojas, sakė, kad svarbu atskirti tai, ką mokslininkai iš tikrųjų žino apie DI keliamą pavojų, nuo to, ką galima tik „tikėtinai ekstrapoliuoti“ iš tų įrodymų, o tai yra sritis, dėl kurios ekspertai vis dar nesutaria.
„Problema, kai šaukiama labai garsiai, yra ta, kad ir kiti gali šaukti labai garsiai“, – sakė jis.
Vietoj to reikalinga „pasaulinė racionali diskusija apie tai, kas vyksta, įskaitant neapibrėžtumą ir rizikos rimtumą“.
Naujausi komentarai